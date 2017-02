Mirunette Language Competition te trimite într-o tabară în UK!

Mirunette International Education a lansat concursul national de limba engleza Mirunette Language Competition, editia a V-a, organizat in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si inclus in Calendarul Activitatilor Educative al Ministerului Educatiei. Marile premii oferite de Mirunette sunt 2 tabere educationale de limba engleza in Anglia, in campusurile unor prestigioase scoli si universitati la nivel mondial!

Concursul se adreseaza tuturor elevilor cu varste intre 10 si 17 ani care sunt creativi, increzatori si pasionati de cultura britanica. Participarea este gratuita si se face online, astfel incat se pot inscrie elevi din intreaga tara.

Profesorii de limba engleza care sustin cei mai multi elevi la inscrierea in concurs vor putea participa gratuit ca insotitori de grup intr-o tabara de vara internationala.

Prima etapa a concursului Mirunette Language Competition se desfasoara intre 1 februarie si 31 martie 2017 si consta in completarea unui formular de inscriere online. Va puteti inscrie la concurs aici!

A II-a etapa, intre 8 Aprilie si 8 Mai 2017, include rezolvarea unui test de limba engleza si realizarea unui video creativ pe o tema data. A III-a etapa a concursului consta in intervievarea finalistilor (20 de finalisti la categoria de varsta 10-13 ani si alti 20 de finalisti la categoria de varsta 14-17 ani) de catre Comisia de Evaluare. Marii castigatori vor fi anuntati in data de 1 Iunie 2017 in cadrul Festivitatii de premiere ce va avea loc la Clubul Taranului.

Toti cei 40 de finalisti ai concursului vor castiga numeroase premii: examene Cambridge oferite de partenerul nostru educational British Council, carti de la Editura Humanitas si Libraria Engleza Anthony Frost, tratamente dentare la Dent Estet 4 Teens, sejururi la Club Austria din Busteni si Hotel Royal din Poiana Brasov, trolere, rucsacuri si genti de umar de la eBagaje.ro, vouchere pentru atelier si vizita de la Oraselulcunoasterii.ro si multe alte surprize.

Concursul Mirunette Language Competition este un indemn catre toti tinerii talentati si ambitiosi de a-si valorifica potentialul si de a face un prim pas catre descoperirea unei culturi bogate in mediul international creat de o tabara in Anglia!

Mirunette International Education este cea mai renumita si de incredere agentie de turism educational din Romania. In fiecare an, peste 600 de elevi se inscriu in taberele internationale Mirunette care sunt concepute astfel incat sa imbunatateasca nivelul de limba straina dar si abilitatile sociale, spiritul critic si increderea in fortele proprii. Pentru mai multe detalii, accesati www.mirunette.ro/tabere-de-vara!

