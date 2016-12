Mondial SA și Asociația FOA Fusion of Arts au oferit cadouri copiilor din oraș

Miercuri, 21 decembrie 2016, Mondial SA alături de Asociația FOA Fusion of Arts au oferit dulciuri copiilor internaţi la secţia de Pediatrie a Spitalului “Teodor Andrei” din Lugoj. Copiii internaţi au fost colindati de corul FOA, care le-a adus un zâmbet pe faţă şi speranţa că de Crăciun vor fi sănătoşi, acasă, cu cei dragi.

Pe lista lui Moş Crăciun au fost şi copiii de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Alexandru Roşca” din Lugoj, care l-au răsplătit pe Moşul cântând colinde.

“Anul acesta am continuat seria de acţiuni adresate comunităţii noastre. Dacă anul trecut am ales să oferim lugojenilor colinde cântate de copii de la toate şcolile din oraş, anul acesta ne-am adresat copiilor internaţi la spitalul oraşului şi copiilor de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Alexandru Roşca”. De asemenea şi anul trecut şi anul acesta, bradul oraşului, situat în Piaţa I.C.Drăgan, a fost împodobit de către compania noastră şi sperăm ca, în felul acesta, să transmitem tuturor lugojenilor Sărbători fericite cu multă sănătate şi bucurii! şi Un An Nou Fericit!” (reprezentant Mondial SA)