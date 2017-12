Moș Nicolae a venit cu premii și burse municipale

Marți, 5 decembrie, de la ora 13.00, la Teatrul Municipal „Traian Grozavescu”, Primarul Municipiului Lugoj, prof. ing. Francisc Boldea i-a premiat pe elevii olimpici şi pe dascălii care i-au pregătit. Au fost premiaţi 104 elevi şi 58 de profesori. Sumele totale destinate premierii au fost de 30.050 lei pentru elevi şi 9.870 lei pentru profesori.

„Întotdeauna am considerat școala unul din cei trei piloni importanți alături de familie și biserică, în pregătirea noilor generații pentru viața în societatea de astăzi cu problemele și provocările actuale. Am tot respectul pentru munca pe care o desfășoară cadrele didactice, ani de zile am lucrat eu însumi în învățământ și știu că în spatele unor rezultate deosebite stau eforturi considerabile atât din partea elevilor cât și a dascălilor. De aceea consider deosebit de important să răsplătim excelența, să premiem performanța, iar rezultatele la olimpiadele școlare sunt cele mai bune dovezi ale reușitei. An de an am alocat în buget sume pentru premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite, am făcut-o și în acest an și o vom face în continuare. Anul acesta numărul elevilor cu rezultate deosebite pe care îi vom premia în 5 decembrie este mai mare cu 20 față de anul trecut și acest lucru ne bucură. Este dovada că școala lugojeană formează în continuare elite. Nu-mi rămâne decăt să sper că măcar o parte din acești elevi eminenți vor alege să se întoarcă și să-și desfășoare activitatea profesională viitoare în orașul natal, unde s-au format.”a declarant Francisc Boldea, Primarul Municipiului Lugoj.

A urmat, de la ora 14:30, festivitatea de înmânare a burselor municipale pentru cel de-al doilea semestru al anului şcolar 2016-2017. Au beneficiat de burse 70 de elevi care au participat la cel puţin o activitate extracurriculară în semestru doi al anului şcolar 2016-2017.

Bursele municipale sunt împărțite în două categorii – burse municipale civic-culturale şi burse municipale sportive, fiecare dintre acestea având câte trei subcategorii: de excelenţă – în valoare de 100 lei/lună, de performanţă – în valoare de 75 lei/lună şi de merit – în valoare de 50 lei/lună.

Elevii care s-au înscris în program au optat pentru categoria de bursă, iar departajarea lor pe subcategorii s-a realizat pe baza notei finale obţinute, conform unui algoritm de calcul, din performanţele educaţionale şi activitatea extracurriculară.

Pe baza situaţiilor transmise de consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, Primăria Lugoj a acordat 70 de burse municipale: 44 de burse civic-culturale, din care 15 burse de excelenţă, 15 burse de performanţă, 14 burse de merit, precum și 26 de burse sportive, din care 12 burse de excelenţă, 12 burse de performanţă şi 2 burse de merit. Suma totală alocată burselor municipale pentru semestrul II al anului şcolar 2016-2017 a fost de 27.625 lei, din care 16.625 lei pentru bursele municipale civic-culturale şi 11.000 lei pentru bursele municipale sportive.

