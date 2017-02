N-a fost deloc simplu… S.C.M. Universitatea Craiova – C.S.M. Lugoj = 1 : 3 (25:23, 16:25, 20:25, 16:25)

S.C.M. Universitatea Craiova : Ana Jaksic, Irena Mishonova, Andreea Matei, Ramona Postea, Marina Cojocaru, Alina Gagea, Jessica Popovici, Roxana Lupu-Geoge, Mihaela Truță, Ionela Vlad – libero.

Antrenori: Daniel Săvoiu – principal, Pușa Dina – secund

C.S.M. Lugoj : Ionela Canea, Krista De Geest, Gabriela Bălae, Ramona Rus, Lorena Ciocian, Adriana Rotaru, Alexandra Warren, Natalia Preda, Olga Krasteva, Daiana Roman, Adriana Rotaru – libero.

Antrenori: Valerijan Luka – principal, Ugljesa Segrt – secund

Oficiali FRV : Sorina Niculescu (București), Cristina Brînzan (București), observator: Adrian Pustiu (Brașov)

După ce în tur, la Lugoj, sportivele pregătite de tehnicianul Luka trecuseră relativ ușor de reprezentantele Băniei (deși primele două seturi au fost adjudecate abia spre final : 3:0 – 25:22, 25:22, 25:12), după parcursuri relativ diferite ale celor două grupări în campionat (Lugojul reușind o clasare în premieră pe poziția a șasea la final de an, iar Craiova izbutind o singură victorie, în ciuda lotului relativ experimentat de care dispune), pronosticurile majorității se îndreptau spre un succes bănățean în Oltenia. Cu câte o absență în lot față de tur (Sophie Godfrey la C.S.M., respectiv fosta internațională Adina Stanciu la gazde) și cu gândul la mereu echilibratele dispute dintre cele două team-uri, Lugojul și Craiova au oferit și de această dată un joc foarte disputat, tensionat în majoritatea timpului. Pe de o parte, fiindcă imperativul câștigării de puncte era mai mult decât oricând prezent în tabăra gazdă, pe de alta, întrucât pregătirea meciului și deplasarea garniturii lugojene s-a făcut cu scopul clar de a se obține o victorie de trei puncte, care să mențină echipa într-o zonă rezonabilă de clasament în perspectiva jocurilor dificile ce urmează.

Iar, din afirmațiile apropiaților formației oltene, cu mari ambiții pentru această partidă, Universitatea a prestat unul din cele mai reușite jocuri pe propriul teren în acest campionat, lucru de așteptat având în vedere că, în urmă cu doar trei etape, oltencele reușiseră să-și adjudece, surprinzător, un set în sala câștigătoarei Challenge Cup, C.S.M. București (1:3). Fosta componentă a lotului național Mihaela Truță, alături de stranierele Jaksic și Mishonova, plus voleibalistele Gagea și Cojocaru (ce au evoluat pentru Târgoviște) sau Lupu (pentru Blaj) în prima ligă, plus coordonatoarea Postea la pupitru, un lot mai puțin consistent decât în anii trecuți, dar încercând cu toate forțele să fructifice avantajul propriei săli și al propriiilor suporteri. Nu s-a întâmplat asta, sportivele reprezentând Lugojul reușind finalmente să își valorifice decisiv atu-urile superioare, în aproape toate fazele jocului. Deși prima parte a meciului revenise gazdelor (25:23), după ce lugojencele dominaseră startul, derularea ulterioară a evenimentelor avea să dea câștig de cauză sportivelor noastre, deloc ușor în condițiile unei rezistențe consistente în tabăra olteană. Determinantă pentru clarificarea jocului, serios dereglat la finalul primului set, a fost introducerea Nataliei Preda în locul Lorenei Ciocian, la coordonare în întreg setul secund pentru C.S.M. (25:16). Din nou rocadă între ridicătoare la startul setului trei și control al întâlnirii în părțile trei și patru, pe fondul unei creșteri valorice în toate fazele jocului, în special la serviciu și atac, unde secunzii Rus și Bălae sau universalul Warren au punctat în forță. Joc foarte bun al libero-ului Adriana Rotaru, aport substanțial al centrilor Canea și DeGeest, schimbări tactice la Krasteva și Roman. Destule mingi lungi, spectaculoase, momente delicate, nervii mai tari și, evident, prestația superioară ducând la o victorie de trei puncte în clasament pentru Lugoj. Adică ceea ce contează în primul rând la un început de an în care era nevoie mare de o infuzie proprie de moral.

…și nu va fi nici sâmbătă!

C.S.M. Lugoj – S.C.M. Pitești (18.02., orele 18,30)

Dar în week-end, la confruntarea cu o trupă în fața căreia a cedat în Trivale (0 : 3), lugojencele speră să aibă în tribune suporterii ce pot constitui, ca întotdeauna, un suport serios în meciul care are drept scop victoria. Oaspetele, în rândul cărora au apărut în acest retur Florina Chirilov și Adina Stanciu, având în lot sportive de certă valoare și experiență ca braziliencele Sales și Do Monte, ex- căpitanul naționalei Claudia Gavrilescu, Diana Cărbuneanu, Cristina Zanfir, Mihaela Ilina sau Denisa Viloiu și câteva promisiuni interesante cum sunt Diana Ariton și Ionela Dobra, antrenate de Ciprian Dârnescu (anul trecut secund la CSU Tg.Mureș), sosesc în Banat cu gândul de a recupera din diferența de șase puncte ce le separă de grupul locurilor 6 – 9. De cealaltă parte a fileului, C.S.M. Lugoj are ocazia de a urca două trepte în clasament înaintea unor noi jocuri grele, la Iași și Tg.Mureș, plus unul pe teren propriu cu Bacăul, pentru ca în ultimul meci înainte de minicampionatul al doilea să primească, la Lugoj, universitarele din Galați. Este un joc extrem de important, el putând consolida o poziție câștigată greu și oferi suportul abordării optimiste a competiției în continuare. Avem motive să sperăm că va fi bine. Fiți alături de noi!

Oficiali FRV: Alin Mateizer (Ploiești), Marius Ștefurac (Ploiești), observator: Mihai Vlădescu (Brașov).

Rezultatele etapei a XVII-a :

ACS Penicilina Iași – CV Unic Piatra Neamț = 3 : 0

SCM U. Craiova – CSM Lugoj = 1 : 3

SCM Pitești – CS Volei Alba-Blaj = 0 : 3

CSU Galați – Dinamo București = 0 : 3

Medicina Tîrgu Mureș – CSM Târgoviște = 0 : 3

Știința Bacău – CSM București = 1 : 3

Clasament:

CS Volei Alba-Blaj 48 p, 2. CSM Târgoviște 41 p, 3. CSM București 41 p, 4. Știința Bacău 38 p, 5. Dinamo București 32 p 6. CV Unic P. Neamț 23 p, 7. Penicilina Iași 21 p, 8. Medicina Tg. Mureș 20 p, 9. CSM Lugoj 20 p, 10. SCM Pitești 14 p, 11. CSU Galați 5 p, 12. SCM U Craiova 3 p.

Etapa viitoare, a XVIII – a

CV Unic Piatra Neamț – Știința Bacău (17.02., 17,30 h, Digi Sport)

Dinamo București – SCM U. Craiova (18.02.)

CS Volei Alba-Blaj – ACS Penicilina Iași (18.02.)

CSM București – Medicina Tîrgu Mureș (17.02., 19,30 h, Digi Sport)

CSM Târgoviște – CSU Galați (18.02.)

CSM Lugoj – SCM Pitești ( sâmbătă.18.02., 18,30 h)

Dan H. BRUDIU

