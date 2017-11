(Ne) Salvează Mariano Rajoy La Liga? [short sport] Show-ul continuă!

(Ne) Salvează Mariano Rajoy La Liga?

Nu e fotbalist. Avocatul galician cu numele de mai sus a fost, înainte de a deveni Prim – Ministrul Spaniei, şeful internelor şi al educaţiei. O persoană care n-a scăpat de controverse în timpul învolburatei sale cariere, un nume care va rămâne însă cu siguranţă de referinţă în istorie, odată ce guvernul regional de la Madrid pregăteşte măsuri prin care sa preia controlul asupra fostei comunităţi autonome după adoptarea moţiunii – surpriză de înfiinţare a noii Republici Catalane. Şi, chiar dacă Ziua Naţională a Cataloniei, La Diada, e 11 septembrie, o zi de mare încărcătură emoţională pe glob, să sperăm că 2018 va prinde cele patru provincii ale comunităţii (Tarragona, Girona, Lleida şi Barcelona) tot pe tărâm spaniol, fără convulsii, urmare a unor negocieri înţelepte ce vor urma. Domnule Rajoy, noi, microbiştii de Primera Division şi amatorii de El Clasico nu vrem nicicum să renunţăm la Real – Barcelona. Te rugăm, salvează(-ne) La Liga!

Show-ul continuă!

Asta pentru că, în ciuda diferenţei de opt puncte care le separă acum, marile cluburi ale Spaniei pot furniza spectacol de clasă în competiţia internă şi o luptă aprigă pentru supremaţie, în condiţiile în care liderii acestora – Ronaldo şi Messi – par dispuşi şi mai ales capabili să bată în continuare record după record. Start ratat al madrilenilor, culminând cu eşecul pe terenul noii-promovate Girona, dar diferenţa poate fi remontată în condiţiile în care catalanii (care e greu de crezut că pot fi impasibili şi netulburaţi la frământările politice actuale) au un lot sub valoarea rivalilor şi sunt mult prea dependenţi, statistic demonstrat, de geniul lui Messi. Existenţa în competiţie a unor nuci tari precum Atletico Madrid, Valencia, Villareal, Sevilla, plus rezultatele-şoc furnizate an de an de echipele aşa-zis mici din La Liga în momente total nepotrivite pentru favoritele la podium, plasează campionatul spaniol, valoric, pe prima treaptă în Europa. Demontând şi prejudecata potrivit căreia inundarea echipelor iberice cu sportivi de altă naţionalitate ar contribui la stoparea progresului în plan intern şi, în consecinţă, la nivelul echipei naţionale. Valabil în Portugalia, unde competiţia care dă campioana europeană e sufocată de sud -americani la toate palierele, dar mai ales în Spania, unde atât cluburile, cât şi “Furia Roja”, naţionala în roş-albastru, au câştigat tot ce se putea în Europa şi pe glob. The show must go on!

Dan H. BRUDIU

