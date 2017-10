Nicu Alifantis, concert extraordinar la Lugoj

Miercuri, 11 octombrie 2017, municipiul Lugoj îl va avea ca oaspete pe cunoscutul muzician Nicu Alifantis, care va susţine un concert extraordinar, la ora 19, în sala Teatrului “Traian Grozăvescu”, unde publicul lugojean va avea prilejul să audieze muzica compusă de artist de-a lungul timpului, formată din numeroase şlagăre care l-au consacrat, dar şi creaţii mai noi.

În deschi­de­rea spectacolului va evolua Cristi Luca, fost component al formaţiilor Compania de sunet şi Voltaj (e vorba de Formaţia Voltaj de odinioară), cu un recital ”Remember Valeriu Sterian”, iar doamna teatrului lugojean, actrița Maria Voronca, va susţine un moment poe­tic, care va face legătura între muzică şi teatru, cunoscând faptul că Nicu Alifantis este şi un prolific compozitor de muzică de teatru şi film, dar şi actor. În avanpremiera spectacolului, luni, două octombrie a.c., Augustin Bercean, referent de specialitate în cadrul Casei de Cultură a Municipiului Lugoj, a susţinut o conferinţă de presă, din care spicuim câteva informaţii prezentate cu această ocazie.

Acest concert extraordinar are la bază o gală folk, al cărei proiect a fost demarat în luna aprilie a anului în curs, beneficiind de o finanţare din partea Consiliului Judeţean Timiş, 50 %, 25 % din banii proveniţi din încasările obţinute pe biletele de intrare la Gala de blues-jazz, gală care a avut loc în aprilie 2017 şi 25 % din contribuţia Casei de Cultură, recte a Primăriei Lugoj, căreia îi este subordonată Casa de Cultură. Iniţial i s-a spus gală folk, dar s-a apreciat că atât Valeriu Sterian, cât şi Nicu Alifnatis, care au debutat prin anul 1970, interpretând muzică folk, mai ales în cadrul întâmplărilor muzicale ale Cenaclului Flacăra, ulterior au evoluat spectaculos, devenind adevăraţi muzicieni, aşa că gala folk a devenit concert extraordinar. În continuarea conferinţei de presă, Augustin Bercean a prezentat câteva repere biografice din drumul devenirii lor de mari muzicieni şi artişti. “

”Nicu Alifantis n-a mai concertat în Lugoj de 35 de ani. Totuşi, în anul 2011, a fost invitat la o reuniune cu caracter privat, Gala premiilor lugojene, organizată de Fundaţia Europeană Drăgan, de unde a plecat cam dezamăgit de modul cum au reacţionat lugojenii la momentele muzicale oferite de el. După gală, am stat puţin de vorbă cu el şi am căutat să-i explic de ce publicul s-a comportat mult sub nivelul aşteptărilor sale, informându-l că evenimentul a fost unul privat, că intrarea s-a făcut pe bază de invitaţii, iar cei invitaţi au venit mai mult pentru a vedea “premianţii”, necum pentru momentele muzicale realizate de el. Dacă mai adăugăm şi acustica slabă a holului Universităţii Europene Drăgan, unde a avut loc spectacolul, e de înţeles gustul amar pe care i l-a produs publicul lugojean. Sunt convins că adevăratul public care va fi prezent în sală la ora spectacolului îi va schimba părerea despre Lugoj şi lugojeni.

Preţul unui bilet este de 40 de lei. Deoarece teatrul lugojean se află în renovare (se construiesc nişte loje, pentru ca sala să arate ca altădată), la balcon accesul publicului este interzis, din motive de securitate, iar la parter capacitatea a fost diminuată cu aproximativ 40 de locuri, îi rog pe iubitorii de muzică de calitate şi de artişti pe măsura muzicii lor să se grăbească să-şi procure bilete din timp, pentru a nu avea vreo surpriză mai puţin plăcută”, ne-a declarat Augustin Bercean.

Mircea ANGHEL

Apreciază: Apreciere Se încarcă...