Olimpicii matematicieni ai Colegiului Naţional Coriolan Brediceanu, mereu în frunte

Vineri, 24 februarie 2017, s-a dat startul olimpiadelor şcolare. Astfel, la prestigiosul Colegiu Naţional ,,Coriolan Brediceanu” din Lugoj a avut loc faza locală a olimpiadei de matematică şi a Concursului „Adolf Haimovici”, precum şi olimpiadala limba română. În urma desfăşurării probelor s-au calificat la faza judeţeană 34 elevi, din care:

l 3 de la CN ,,Coriolan Brediceanu”;

l 4 de la CN ,,Iulia Hasdeu”; l 2 de la CT,,Valeriu Branişte”;

l 2 de la Şc. Gimn. ,,A.Odeanu”; l 4 de la Şcoala Gimnazială Nr. 2;

l 2 de la Şcoala Gimnazială ,,Eftimie Murgu”; l 1 de la Şcoala Gimnazială Nr.4;

l 3 de la Liceul Tehnologic ,,Traian Grozăvescu” Nădrag;

l 2 de la Şc. Gimn. ,,Filaret Barbu”;

l 1 de la Şcoala Gimnazială ,,Harul”. “

E din nou acea perioadă a anului în care cei mai buni elevi din învăţământul gimnazial şi liceal, după ce au acumulat cunoştinţe şi tehnici de lucru un semestru întreg, le testează întrecându-se la olimpiadele şi concursurile şcolare. Acest sfârşit de săptămână a marcat mai multe astfel de competiţii în judeţul Timiş, ca să mă refer doar la judeţul nostru. Au fost înscrişi 162 de elevi din clasele V–XII ale şcolilor din oraş şi zonă, la disciplina matematică şi 150 la limba română.

“Matematicienii” au avut de rezolvat câte 4 probleme de dificultate ridicată în timp de două şi respectiv trei ore. Mă bucură nespus de mult faptul că mă aflu la timona unui colectiv de cade didactice aşa de valoros, dornic de noi performanţe şcolare, făcând din colegiu un simbol, sau dacă vreţi, un blazon pentru învăţământul bănăţean, naţional şi chiar european. Nu pot să-mi ascund satisfacţia şi chiar fericirea, că am şi eu o “parte de vină” pentru toate acestea. Am debutat cu dreptul în mandatul meu de director şi sper că nu voi ieşi din cadenţa care se impune, pentru a pune o cărămidă solidă la devenirea generaţiei tinere, de fapt la clădirea unui viitor mai bun, pe care naţia cea română îl merită cu prisosinţă”, ne-a declarat prof. dr. Aurel Sima, noul director al C.N. “C. Brediceanu”, unitate şcolară ce funcţionează la parametri europeni.

Dar să revenim la oile noastre! La clasa a V-a, cei mai buni elevi s-au dovedit a fi Alexandra Stanca, de la Şcoala Gimnazială nr. 2 Lugoj, Andrei Modrea, de la C. N. „C. Brediceanu” şi Fabian Floroni, de la Şcoala Gimnazială „A. Odeanu”, care au obţinut premiul I, urmaţi îndeaproape de Ionuţ Cornean, Şcoala Gimnazială nr. 2 Lugoj, cu premiul al II-lea, Andra Drilea, Şcoala Gimnazială „E. Murgu” şi Patricia Miculescu, C. N. „C. Brediceanu”, cu premiul al III-lea, Ion Alexandru, Şcoala Gimnazială nr. 2 şi Ana Maria Ştefănescu, C. N. „C. Brediceanu”, care au obţinut menţiuni. Elevii au fost pregătiţi de profesorii Dana Lera, Adriana Mariş, Brigitte Ibinceanu şi Marin Drăghescu. La clasa a VI-a, eleva Tea Boian, de la Şc. Gimn. „Harul”, pregătită de prof. Petru Cadia, a obţinut premiul I. La clasa a VII-a, şcolile din oraş vor fi reprezentate la judeţ de Raluca Rădulescu, Şc. Gimn. „F. Barbu”, premiul I, Andrada Paraczki, Şcoala Gimnazială nr. 2, premiul al II-lea, Geanina Bălănescu, C.N. „C. Brediceanu”, Rebeca Ciurescu, Şc. Gimn. „F. Barbu”, Denis Dinu, Şc. Gimn. „E. Murgu”, Bogdan Popârlan, C. N. „I. Hasdeu” şi Anca Poruţiu, Şc. Gimn. nr. 4, toţi cu premiul al III-lea. Elevii au fost pregătiţi de profesorii Ioan Miclea, Dana Lera, Ion Dinu, Marin Drăghescu, Nurten Călin şi Sebastian Gheorghiţă. La clasa a VIII-a, eleva Miruna Ştiucă, Şc. Gimn. „A. Odeanu”, a obţinut premiul I, iar Tonia Cosma, C. N. „C. Brediceanu”, premiul al II-lea. Ele au fost pregătite de profesoarele Brigitte Ibinceanu şi Noemi Neamţu.

La clasele de liceu, participarea a fost una mai “elitistă”, subiectele fiind mai pe măsura olimpicilor de la această categorie, reprezentanţii CN „C. Brediceanu” reuşind să-şi adjudece toate premiile întâi. CN „I. Hasdeu” a obţinut un premiu II la clasa a X-a, profilul ştiinţe ale naturii, prin eleva Doris Căprariu, un premiu II la clasa a XI-a, profil matematică–informatică, prin elevul Tudor Vlad şi un pemiu III la acelaşi profil. De pregătirea lor s-au ocupat profesoarele Nurten Călin şi Enikö Moatăr. Elevele Ana Maria Maşniţă, clasa a IX-a şi Emilia Socaci, clasa a XII-a, profil servicii, de la C. T. „V. Branişte”, pregătite de prof. Gheorghe Ban, au obţinut, de asemenea, premiul I şi calificarea la etapa judeţeană. Elevii Raul Raia, clasa a X-a – premiul I, Maria Lazea – premiul I şi Bogdan Adler Raul Bogdan – premiul al II-lea, clasa a XII-a profil tehnic, pregătiţi de prof. Gheorghe Velcsov şi Dan Dumescu, de la Liceul Tehnologic „T. Grozăvescu” Nădrag, încheie lista premianţilor la etapa locală a concursului de matematică.

Toţi elevii premiaţi vor participa în data de 18 martie a.c. la etapa judeţeană a Olimpiadei de matematică şi a Concursului „Adolf Haimovici”, care se va desfăşura la Timişoara. Nu ne rămâne decât să le urăm succes tuturor!

Mircea ANGHEL

