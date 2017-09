Opt destinaţii de toamnă care îți alungă nostalgia post-vacanță

Când nostalgia post-vacanță începe să-și facă simțită prezența, planificarea unei călătorii este opțiunea la care apelează cei mai mulți călători la nivel global. 32% dintre aceștia cred că cea mai ușoară trecere de la concediu la rutină are loc dacă își mai iau câteva zile libere după terminarea concediului înainte să revină la birou sau la școală. Pentru călătorii români, această opțiune este importantă într-o proporție mai mare (46%), conform datelor momondo.ro .

V aluri de turiști au încălzit cele mai cunoscute destinații din lume vară trecută, însă au rămas numeroase destinaţii frumoase pe care să le explorezi liber toamna, fără riscul de a călca pe picior un alt turist în drumul spre aeroport, la hotel sau la fața locului. În zilele de toamnă, natura își schimbă înfățișarea în culori fascinante la fiecare bătaie de vânt, majoritatea țărilor calde au rămas tot calde, doar că toamna îți permit să respiri mai bine. Mai mult, preţurile la bilete de avion sunt atât de mici încât merită să te prezinţi la aeroport chiar și pentru o escapadă de weekend. Ca să fie mai ușor de ales încotro îți poți lua zborul la propriu, specialiștii momondo.ro au pregătit o listă cu opt destinaţii ideale pentru o călătorie toamna.

1. Torino, Italia

Când vine vorba de Italia majoritatea călătorilor au în vedere Roma, Florența sau Veneția, astfel că Torino rămâne un colț de lume ușor subestimat. Grandoarea și regalitatea acestui oraș pot fi observate la aproape orice colț de stradă. Palazzo Reale, Palazzo Carignano, Madama, La Venaria și bulevardele elegante încadrate de arcade sculptate cu măiestrie sunt printre cele mai evidente semne. Torino are, totodată, cel mai mare număr de cafenele pe cap de locuitor. De-a lungul vremii, aceste cafenele au fost martore pentru intelectuali și refugiați politici, artistocrați, artiști, la bella gente din Torino și de peste granițe. În plus, orașul este capitala italiană a ciocolatei, unde artiștii culinari de aici au fost primii inspirați de mixul dintre ciocolată și alune de pădure.

2. Oslo, Norvegia

Dacă vrei să vezi civilizația la capacitatea ei maximă, plănuiește o călătorie la Oslo . Călătorilor de acolo nu li se cere să valideze cardurile de metrou pentru că statul nu se teme că va fi furat, cetățenii te ajută cu dragă inimă să le descoperi orașul, iar dacă se întâmplă să-ți uiți telefonul pe o bancă în parc îl poți recupera din același loc. În Oslo natura există în zeci de parcuri, insule, râuri și dealuri verzi (galben-roșiatice toamna). Pentru un peisaj cu mori de vânt vechi, cascade, cafenele și țărmuri de ape, fă o plimbare de-a lungul râului Aker (Akerselva), cunoscut drept „plâmânul verde din Oslo. Deși nordul Europei nu este o destinație ieftină, în Oslo poți să economisești dacă achiziționezi un city pass – ai intrare gratuită la 30 de muzee, piscine, transport public și altele.

3. Londra, Regatul Unit

Iubitorii de bere și de costume tradiționale nemțești se vor bucura să afle că în Londra lui octombrie se întâmplă cel mai mare Oktoberfest din întregul Regat Unit. Tot aici poți face o plimbare pe străzile din East End, încărcate de magazine retro, graffiti și piețe cu de toate. Un cartier cunoscut în trecut pentru sărăcie și criminalitate, East End este în prezent o comoară cu istorie, unde comunități de imigranți din toate colțurile lumii și-au însemnat puternic semnele trecerii. În plus, în prima joi a fiecărei luni, în East End se deschid porțile a circa 150 de galerii, cu tot cu evenimentele, expozițiile, conferințele organizate pentru iubitorii de frumos.

4. Palermo, Italia

Orașele care de-a lungul istoriei au fost ocupate succesiv de greci, romani, normazi, spanioli, austrieci și arabi sunt o sursă de inspirație atunci când vorbim de îmbinarea culturilor atât de diferite. Începe-ți investigațiile istorice cercetând bisericile, lăcașele de cult, unde stilurile vestic, islamic și bizantin s-au contopit și au creat Capela Palatină sau Catedrala din Palermo , aflate pe lista Patrimoniului UNESCO. Fie că ești familiar cu limba italiană sau nu, câteva cuvinte din gastronomia locală te ajută să savurezi experiența: arancini (bulgări de orez umpluți cu carne sau legume și prăjiți cu ou și pesmet), cannoli (un desert în formă de tub umplut cu brânză ricotta, vanilie, fistic) și panella di ceci (preparate tradiționale din năut și alte ingrediente, îmbrăcate într-o chiflă).

5. Bristol, Regatul Unit

În trecut, un port care și-a clădit faima pe seama transportului de condimente, tutun și zahăr, actualmente un centru universitar și un amalgam de artiști, Bristol a fost desemnat cel mai potrivit oraș britanic unde să ajungi. Ca să-i înțelegi originile o vizită în zona portuară și la muzeul de istorie M Shed din zonă sunt necesare. Dar unde sunt studenți trebuie neapărat să fie și distracție, iar unde sunt studenți și distracție, există, fără dubiu, și o cultură puternică a cafelei. Poți observa, în timp ce bei o cafea pe străzile orașului, graffitiurile artistului local Banksy, cunoscute în întreaga lume.

6. Zadar, Croația

Un motiv pentru a vizita coasta dalmată pe vreme tomnatică este absența valurilor de turiști atrași de Croația. Se aude că aici s-ar putea vedea cel mai frumos apus de soare în locul în care se află Salutul Soarelui, o lucrare a artei contemporane construită din panouri solare dispuse în formă de cerc. Ingeniozitatea constă în faptul că panourile extrag lumina soarelui pe timp de zi, pentru a o da înapoi orașului pe timp de noapte. Nikola Bašić, arhitect croat care a creat lucrarea, a mai lăsat Zadarului și celebra construcție Orga Mării. În Zadar , dar nu în zadar, poți încerca vinul croat la taverna din centrul orașului numită La Bodega, unde vei găsi circa 250 de feluri de vin croat.

7. Belgrad, Serbia

Dacă ai citit despre istoria Serbiei sau dacă vântul ți-a adus în mână vreo broșură turistică ai observat că trecutul țării este în mare parte un trecut militar. Și nu-i loc mai bun să afli ce-a pătimit țara din timpuri medievale și până la bombardamentul din 1999 decât Muzeul Militar. Nu-i nicio problemă dacă ai ajuns în Belgrad singur, te vei integra într-o clipită dacă te așezi într-un local unde poți gusta din cognacul sârbesc. Dacă nu apuci să înveți prea multe cuvinte în limba locală, ține minte că e posibil să auzi cuvinte asemănătoare limbii români, precum „brate” („frate”). Nu rata Strada Cetinjska, un vechi complex de berării abandonate care a fost transformat într-un hub urban, unde muzica, dansul și arta se completează și își găsesc fiecare menirea ca în nicio altă parte.

8. Bruxelles, Belgia

Bruxelles este locul în poți dansa pe fiecare stil de muzică inventat vreodată, poți vizita galerii de artă, poți merge la un concert, o sesiune de jam, un festival (de film, de muzică, de mâncare), o sărbătoare națională a vreunei minorități, o competiție sportivă. Atâta culoare și viață există în orașul acesta, încât singura problema pe care ai putea-o avea ar fi că ziua are 24 de ore. Poate nu ai timp să ajungi peste tot, dar Piața Centrală merită văzută. Găsește o gofră tradițională și servește-o în timp ce admiri arhitectura pieței aflate pe lista Patrimoniului UNESCO. Din bucătăria belgiană mai poți testa o porție de midii cu cartofi prăjiți și să guști măcar unul dintre cele 10 feluri de bere tradițională.

Andra ROTARU

