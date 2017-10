Opt lucruri pe care s-ar putea să nu le știi despre Patriarhul României: cunoaște 6 limbi străine și nu deține proprietăți personale

În data de 30 septembrie 2017 s-au împlinit 10 ani de când Preafericitul Părinte Daniel a fost întronizat ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Au trecut de atunci 10 ani în care Biserica a cunoscut schimbări menite a păstra nealterat duhul de rugăciune și în același timp a îmbunătăți viața tuturor.

Patriarhul Daniel, al 6-lea conducător al Bisericii Ortodoxe Române, s-a născut în 22 iulie 1951, în satul Dobrești, comuna Bara, județul Timiș, fiind al treilea copil în familia învățătorului Alexie și Stela Ciobotea. Agenția Basilica a trecut în revistă 8 lucruri pe care, poate, românii nu le știu despre Patriarhul lor.

Iată care sunt acestea:

♣ are evlavie la Sf. Paracheva: Patriarhul cinstește cu multă evlavie pe toți sfinții, însă pentru că a simțit adesea sprijinul Sfintei Cuvioase Parascheva, o cinstește ca pe un sfânt mai apropiat și o cheamă în rugăciune pentru ajutorul tuturor românilor. În camera personală, icoana sfintei este așezată la loc de cinste.

♣ este poliglot. Vorbește fluent franceză engleză și germană și are cunoștințe de italiană, greacă și latină. Patriarhul Daniel este bun cunoscător al sensului cuvintelor, atât în limba maternă, cât și în limbile străine. Are înclinație spre învățarea limbilor străine.

♣ l-a avut duhovnic pe părintele Cleopa. Patriarhul a fost tuns în monahaism la Mănăstirea Sihăstria de către părintele Victorin Oanele, având ca naș de călugărie pe arhimandridul Cleopa Ilie. Pentru o perioadă îndelungată de timp, Pr. Cleopa i-a fost duhovnic. În semn de recunoștință, Patriarhul Daniel i-a dedicat o cameră a reședinței Patriarhale.

♣ este foarte ordonat. Patriarhul Daniel își organizează eficient timpul și spațiul. Este conștient de faptul că ordinea din jurul nostru ne inspiră pacea și limpezimea minții.

♣ are o bună memorie. Patriarhul are o capacitate de sinteză și un spirit analitic foarte bine dezvoltate. Experiența dobândită în decursul timpului i-a conferit o memorie bună pe care o manifestă cu smerenie și cumpătare.

♣ nu deține proprietăți personale

♣ este milostiv. Patriarhul urmează îndemnul lui Hristos de a fi milostivi. În afară de lucrurile personale necesare (îmbrăcăminte, cărți, hrană), pe care și le procură din salariu, Patriarhul oferă întregul salariu milostenie.

♣ are o gândire pozitivă. Patriarhul Daniel întotdeauna caută ce este bun și luminos la un om.

În perioada 1974-1976 frecventează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din București, Secția Sistematică, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae. Își continuă studiile în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universității de Științe Umane din Strasbourg (Franța) și doi ani la Universitatea Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică (Germania).

În 15 iunie 1979 își susține teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité (424 p). Teza a fost pregătită sub îndrumarea a doi reputați profesori francezi: Gerard Ziegwald și André Benoît și a primit calificativul maxim. Devine astfel doctor al Universității din Strasbourg.

În 1987 intră în viața monahală la Mănăstirea Sihăstria, Jud. Neamț, cu numele Daniel, avându-l ca naș de călugărie pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Cleopa Ilie. Este hirotonit ierodiacon la 14 august 1987 și ieromonah la 15 august 1987. În 1988 este hirotesit protosinghel și numit Consilier Patriarhal, Director al Sectorului Teologie Contemporană și Dialog Ecumenic. Tot în anul 1988 devine Conferențiar la Catedra de Misiune Creștină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din București.

Este ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul de Lugojanul și este hirotonit arhiereu în 4 martie 1990. În 7 iunie 1990 este ales Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Întronizarea a avut loc în iulie 1990. A desfășurat o bogată activitate pastoral-misionară, culturală și social-filantropică în perioada 1990-2007, în demnitatea de Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

În 12 septembrie 2007 Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales în funcția de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române și Locțiitor al Tronului Cezareei Capadociei. Întronizarea Preafericitului Patriarh Daniel s-a concretizat duminică, 30 septembrie 2007, la Catedrala Patriarhală din București.

