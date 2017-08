Pasagerul cu numărul 1.000.000 a aterizat pe Aeroportul Internaţional Timişoara

Pentru prima dată în istoria aeroportului, la Timişoara a fost sărbătorit pasagerul 1.000.000 în luna august.

Pasagerul cu numărul un milion a fost doamna Elena Gabriela Avram care a sosit de la Bruxelles-Charleroi, în 17 august, ora 14.45, cu o cursă operată de compania aeriană Ryanair. Pasagera a fost întâmpinată de către reprezentanţi ai aeroportului şi ai companiei aeriene şi a fost premiată în cadrul unui eveniment festiv organizat în zona publică a aerportului, de către domnul Daniel Idolu, directorul Aeroportului, de reprezentantul companiei Ryanair, Denis Barabas, Sales & Marketing Executive, dar şi de alte societăţi comerciale partenere.

“Eforturile susţinute din ultimii ani ale administraţiei aeroportului de a deschide noi destinaţii de zbor, companii aeriene noi şi de a dezvolta traficul de pasageri, dau roade. Creşterea din primele şapte luni ale acestui, faţă de perioada similară a anului 2016, care este de peste 60% la numărul de pasageri şi de peste 40% la numărul de zboruri, se concretizează astăzi, într-un moment jubiliar când pentru prima dată în istoria aeroportului sărbătorim realizarea unui număr de 1 milion de pasageri în cursul lunii august. Estimăm să atingem până la finele anului 2017 circa 1,6 milioane de pasageri, iar anul viitor ne dorim să organizăm un eveniment festiv pentru pasagerul cu numărul 2 milioane.”, a declarat directorul Aeroportului, Daniel Idolu.

“Ryanair este încântată să sărbătorească împreună cu Aeroportul Timișoara pasagerul cu numărul 1,000,000 care a călătorit prin aeroport în anul 2017, sosind astăzi cu zborul nostru Ryanair din Bruxelles Charleroi. Este o bornă importantă pentru Timișoara și un rezultat direct al “Efectului Ryanair”, totul pentru că noi continuăm să creştem traficul şi locurile de muncă în România. Clienţii bănăţeni și vizitatorii pot acum să aleagă din 7 rute cu tarife reduse din Timișoara și trebuie să se aștepte la noi dezvoltări, deoarece Ryanair continuă să se crească în Timișoara și România cu noi rute şi tarife chiar mai mici.”, a declarat Denis Barabas, Ryanair Sales & Marketing Executive Romania.

La eveniment au participat pasagerii aflaţi în zona publică din aerogară pentru a marca acest moment aniversar. Pasagerul cu numărul un milion este doamna Elena Gabriela Avram, din Deva, care a zburat de la Bruxelles la Timişoara împreună cu soţul. Pasagera a fost premiată de reprezentanţii Aeroportului cu un card de servicii VIP şi un abonament gratuit de parcare auto pe o perioadă de 12 luni. Compania aeriană Ryanair i-a oferit un voucher cadou: două bilete dus-întors, spre orice destinaţie cu plecare din Timişoara. În plus, ea a primit un voucher de 100 de euro din partea agenţiei TUI TRAVEL şi o valiză FlyJack din partea societăţii Best Value. De asemenea, restaurantul Kiosk i-a oferit un voucher de 200 de lei. În această zi aniversară, Secure Plus a înfoliat gratuit bagajele tuturor pasagerilor care au dorit acest lucru.

„Am fost plăcut surprinsă de faptul că sunt pasagerul 1 milion. Felicit pe această cale aeroportul Timşoara şi compania Ryanair şi îmi doresc să zbor cât mai des de la Timişoara, spre destinaţii cât mai diverse şi, de ce nu, anul viitor să fiu pasagerul cu numărul 2 milioane!” a spus Elena Gabriela Avram, pasagera cu numărul 1 milion.

Această cifră rotundă, de 1 milion de pasageri, a fost atinsă în 2017 cu trei luni mai devreme faţă de anul 2016. Anul trecut, pasagerul cu numărul 1 milion a fost înregistrat la finele lunii noiembrie, iar în total, în cursul anului trecut au fost raportaţi 1.161.510 pasageri.

„Aceste performanţe pe care le-am înregistrat ne onorează dar ne şi obligă faţă de pasagerii noştri şi faţă de companiile aeriene partenere. În cursul acestui an am pornit deja o serie de proiecte de investiţii pentru construcţia unor terminale noi de pasageri şi pentru modernizarea şi extinderea parcării auto prin care vom putea ţine pasul cu cerinţele unui număr tot mai mare de pasageri, pentru a asigura nu doar siguranţa şi securitatea, dar şi confortul acestora.”, a completat directorul aeroportului, Daniel Idolu.

Prin această performanţă de a creşte numărul de pasageri cu peste 60% în primele 7 luni ale acestui an, aeroportul din Timişoara îşi confirmă trendul ascendent şi creează condiţii pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuară în condiţii de profitabilitate, odată cu o creştere optimă a traficului aerian.

Nicoleta Trifan

Purtător de cuvânt

Aeroportul Internaţional Timişoara

