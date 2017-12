Patru profesori de la Colegiul Național „Iulia Hasdeu” au participat la un curs Erasmus+ în Croația

În perioada 20-29 noiembrie 2017, patru profesori de la Colegiul Național „Iulia Hasdeu” Lugoj, Ionescu Cristiana-Mariana, Tihoi Camelia Yvonne, Suciu Monica și Suciu Horaţiu, au participat la cursul Using E-Learning – Benefits Of ITC In The Classroom, desfășurat la Split în Croația.

Participarea la acest curs s-a făcut prin proiectul Erasmus+ „Going beyond the middle ground”. În cadrul acestui curs, cei patru profesori participanți au învățat despre: tehnologie și educație – cum se maximizează potențialul de învățare prin utilizarea tehnologiei; terminologia clasei digitale; beneficiile învățării cu ajutorul tehnologiei; utilizarea tehnologiei în clasă; cum se implementează e-learningul în diferite discipline, avantajele și dezavantajele predării digitale; utilizarea blogurilor în predare sau în realizarea unor proiecte; realizarea de site-uri, filme, romane grafice ca metode de învățare; căutarea de resurse online pentru profesori; crearea un mediu digital în școală; tehnologia ca vehicul pentru învățare prin folosirea unor programe educaționale (Kahoot, Socrativa) create special pentru evaluarea online.

Cei patru profesori participanți la aceste cursuri vor deveni resurse printre profesorii Colegiului Național „Iulia Hasdeu”, cărora le vor transmite noile abilități și competențe dezvoltate prin participarea la acest curs.

AL PRESS

