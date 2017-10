Patrula de Reciclare a deschis înscrierile la Ediția Campionilor

S-au deschis înscrierile în ediția a VII-a a programului național de educație de mediu Patrula de Reciclare. Sute de dascăli din grădinițe, școli și licee din țară se înscriu pentru a deveni Profesori Coordonatori ai echipelor din unitățile lor școlare, pe portalul online http://www.patruladereciclare.ro/inscrie-ti-scoala/

În program se pot înscrie, din fiecare județ sau sector din București, în medie 10 unități de învățământ ca Patrule școlare și 10 unități școlare ca Suporteri. Grădinițe, școli sau licee din România pot deveni, în acest an școlar, Suporteri ai patrulelor locale. Pentru primă dată, programul acordă și premii pentru școlile suporteri.

Patrula de Reciclare este un program de voluntariat atât de apreciat de profesori, încât peste jumătate din cei care au participat la edițiile precedente și-au anunțat deja intenția de a reveni și în anul școlar 2017-2018.

„Am lucrat foarte bine ca echipă și am realizat o campanie eficientă de informare a comunității privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Am luat legătura cu persoane importante, precum primarul de sector și directori ai unor instituții, dar am popularizat activitatea noastră și în rândul copiilor din școală și al familiilor lor. Datorită nouă au fost montate „cutii magice” în scările de bloc, pentru colectarea bateriilor uzate. Am învățat și i-am învățat pe alții că trebuie să ne iubim și ocrotim natura! Suntem mândri de ceea ce am realizat anul trecut și ne-am propus să reușim și mai mult anul acesta!” spune doamna Grațiela Alexandru, Profesor Coordonator al Patrulei de la Școala Gimnazială nr. 195 din București.