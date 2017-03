Premii pentru Hasdeu la concursul Public Speaking

La concursul Public Speaking, concurs ce presupune argumentarea, în limba engleză a unei teme, în acest an școlar, de la Colegiul Național „Iulia Hasdeu” Lugoj au participat 9 elevi.

După ce și-au susținut argumentarea pe tema: Peace is not an absence of war, elevii, pregătiți de profesorii Cristiana Ionescu, Dan Bortoc și Dumitrița Gheju, au obținut, la etapa județeană (decembrie 2016) următoarele premii: la categoria 12-15 ani: Diana Mișcuța – premiul al II-lea, Bogdan Ruian – premiul al III-lea; la categoria 16-20 ani: Andrei Nistorescu – premiul I, Oana Milutin – mențiune.

Elevii Nistorescu Andrei (din clasa a XI-a A) și Oana Milutin (din clasa a XI-a E) au participat la faza regională, desfășurată în 25 februarie 2017 la Colegiul Național Bănățean Timișoara și, cu punctajul obținut, cei doi s-au calificat la faza națională.

(N. S.)

