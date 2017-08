Prima ediție a competiției „Cupa Foresta Mănăștiur” la fotbal a avut loc la Făget

Prima ediție a competiției de fotbal „Cupa Foresta Mănăștiur”, acțiune cuprinsă în Calendarul acțiunilor sportive al anului 2017, competiție organizată cu sprijinul Primăriei Comunei și a Consiliului Local Mănăștiur, a avut loc în data de 5 august 2017, începând cu ora 9,30 și meciurile de fotbal din cadul primei ediții a competiției s-au disputat pe stadionul din Făget, baza sportivă din comuna Mănăștiur fiind în curs de construire și amenajare.

La competiție au participat echipele de fotbal A.S. Foresta Mănăștiur, A.S. Margina și A.S. Autoliv Lugoj.

Rezultatele competiției, în urma meciurilor de fotbal disputate, au fost următoarele:

A.S. Foresta Mănăștiur: – A.S. Margina: 1 – 0

A.S. Foresta Mănăștiur: – A.S. Autoliv Lugoj: 2 – 0

A.S. Autoliv Lugoj – A.S. Margina: 2 – 3

În urma rezultatelor obținute, clasamentul competiției a fost următorul:

1. A.S. Foresta Mănăștiur: 2 200 3-0 6 p.

2. A.S. Margina: 2 101 3-3 3 p.

3. A.S. Autoliv Lugoj: 2 002 2-5 0 p.

La finalul competiției fotbalistice, dominată de „fair-play”, au fost înmânate echipelor participante cupe și diplome, arbitrajul competiției fiind asigurat de brigada de arbitri Copaci Ioan – la centru și arbitrii asistenți Claudiu Stanciu și Marius Țepeș.

De remarcat este faptul că în ediția 2016-2017 a Campionatului municipal de fotbal Lugoj, seria a II-a, A. S. Foresta Mănăștiur a obținut locul I.

Lotul echipei A. S. Foresta Mănăștiur, câștigătoare a primei ediții a competiției de fotbal „Cupa Foresta Mănăștiur” este următorul: Nicolae Nicorici, Ovidiu Severa, Alexandru Rajnicz, Cătălin Ros, Laurențiu Ilie, Alin Dejica, Denis Ilie, Casian Nilă, Denis Gafincu, Viorel Mărginean, Adrian Radu, Daniel Curuți, Răzvan Dejica, Adrian Otescu și Ovidiu Corfu. Din lotul echipei mai fac parte: Nicolae Ilie, Istvan Gabor, Alexandru Hârzoiu, Deian Ștefănescu, Rafael Gruescu, Darius Ursulescu și Nicolae Buhai, antrenor – profesor Nicolae Cimponeriu.

Până la începerea noului sezon competițional, care va avea loc în data de 19 august 2017, echipa de fotbal A. S. Foresta Mănăștiur va disputa încă două meciuri de verificare.

Estera CIMPONERIU

