Primarul Ionel Curuţi, președintele A.Co.R. Timiș, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România

În perioada 19-22 februarie 2017, RIN Grand Hotel Bucureşti a fost gazda celei de-a XX-a ediţii jubiliare a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România. La 20 de ani de la înființare, A.Co.R. a convocat Adunarea Generală, cu caracter jubiliar, la care au participat un număr de 530 de primari de comune din țară. De asemenea, au fost invitaţi şi personalităţi ale unor importante forumuri similare din Republica Moldova, Franța, China și Republica Centrafricană .

Cea mai numeroasă delegație având 38 de primari a fost cea din județul Timiș, conform declarațiilor primarului Comunei Mănăștiur, Ionel Curuți, președintele A.Co.R. Timiș, care a relatat pentru Actualitatea desfășurarea acest eveniment.

Lucrările principale au loc la Sala de Conferinţe I.I.C. Brătianu de la Palatul Parlamentului României, la Senat, cu participarea președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a prim-ministrului – Sorin Grindeanu, a viceprim-ministrului – Sevil Shhaideh și a mai multor miniștri (Lia-Olguța Vasilescu – Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Petru Daea – Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar ca invitat din partea municipiilor, primarul Gheorghe Falcă. Republica Moldova afost reprezentată de primarul Chișinăului – Dorin Chirtoacă.

La lucrările desfăşurate luni, 19 februarie 2017, la Palatul Parlamentului toți primarii participanţi au purtat şi eşarfa de primar, ca semn al aprecierii acestei adunări jubiliare.

Cu ocazia ediției jubiliare s-au oferit primarilor participanţi Titlul, Certificatul, Placheta şi Diploma de Excelenţă primar de 6 respectiv 5 stele, precum şi pentru prima dată Placheta şi Diploma de excelenţă „Primar Novice”, ce s-a acordat celui mai tânăr primar, aflat la primul mandat, câte unul pentru fiecare judeţ.

Marți, 20 februarie 2017, în Sala de Conferinţe I.I.C. Brătianu de la Palatul Parlamentului s-au oferit primarilor participanţi Titlul, Certificatul, Placheta şi Diploma de Excelenţă primar de 7 stele.

În dimineața zilei de 21 februarie 2017, s-a desfășurat un program de lucru comun pe probleme ale administrației locale, la care au participat și secretari de stat, precum și președinți ai unor agenții guvernamentale. Seara, cei 13 primari ai Partidului Social Democrat din județul Timiș au avut o întâlnire cu premierul Sorin Grindeanu, având ca invitați și 10 primari din județul Caraș-Severin.

În data de 22 februarie 2017 s-au oferit primarilor Titlul, Certificatul, Placheta şi Diploma de Excelenţă primar de 6 stele.

De asemenea, în cadrul Adunării Generale s-au acordat următoarele premii:

Trofeul și diploma „Nicolae SABĂU” comunelor și primarilor acestora în semn de apreciere deosebită pentru activitatea depusă ca promotori ai valorilor și ai civilizației tradiționale în mediul rural, ediția a XI-a ;

comunelor și primarilor acestora în semn de apreciere deosebită pentru activitatea depusă ca promotori ai valorilor și ai civilizației tradiționale în mediul rural, ediția a XI-a Ordinul, trofeul și diploma „Corneliu LEU” comunelor și primarilor acestora, în semn de apreciere deosebită pentru activitatea depusă în domeniul literaturii și publicisticii, în mediul rural, ediția a IX-a;

comunelor și primarilor acestora, în semn de apreciere deosebită pentru activitatea depusă în domeniul literaturii și publicisticii, în mediul rural, ediția a IX-a; Ordinul, trofeul și diploma „Ivan PATZAICHIN” comunelor și primarilor acestora în semn de apreciere pentru cei care sprijină excelența în sport în lumea satelor, ediția a III-a;

comunelor și primarilor acestora în semn de apreciere pentru cei care sprijină excelența în sport în lumea satelor, ediția a III-a; Trofeul și diploma „ZETEA” comunelor și primarilor acestora în semn de apreciere pentru instalarea de investitori și promovarea de produse tradiționale românești, în mediul rural, ediția I.

Ordinul, trofeul și diploma „Corneliu LEU” a fost acordată fostului primar al Comunei Moșnița Nouă – Ion Sorincău – director A.Co.R. Timiș;

„E prea mare parcă diferența între România urbană și România rurală, e de datoria noastră ca prin tot ce înseamnă programul de guvernare, programele pe care le vom lansa, unele dintre ele le-am lansat, această diferență să o reducem. În continuare sunt localități în România care nu au apă, nu au asfalt, nu au canalizare. Toate aceste lucruri pot fi făcute prin programele pe care, pe unele le-am lansat, altele vor fi lansate în perioada următoare”, a spus cu această ocazie premierul Sorin Grindeanu, afirmând că va avea un consilier de stat care se va ocupa doar de comunitățile locale și problemele pe care le au aceste comunități.

Asociația Comunelor din România (A.Co.R.) a fost înființată în anul 1997, ca o asociație de colectivități locale, având ca membri comunele din România. În prezent, numărul membrilor este de peste 2000 de comune din toate județele României.

Asociația Comunelor din România urmărește reprezentarea unitară a intereselor membrilor atât în relația cu instituțiile centrale, cât și cu cele de la nivel european sau internațional. Începând din anul 2005 este reprezentată în cadrul Comitetului Regiunilor, în calitate de observator. Din anul 2006 este membru cu drepturi depline în Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa (CCRE/CEMR), devenind astfel și membru al United Cities and Local Governments (U.C.L.G), iar începând cu 1 ianuarie 2007 are trei titulari și trei supleanți, de asemenea din anul 2009 este membră a Rețelei Asociațiilor de Autorități Locale din Sud-Estul Europei (NALAS), deținând președinția acesteia pentru un an, începând cu luna mai 2015, iar de la 24 mai 2013 constituie Consiliul Autorităților Locale din România și din Republica Moldova împreună cu Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova.

Estera CIMPONERIU

