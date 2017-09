Programul Litoralul pentru toți continuă până la 1 octombrie 2017

Programul „Litoralul pentru toți”, lansat de Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) continuă până la 1 octombrie 2017. Prețurile pornesc de la 159 de lei de persoană pentru șase nopți la un hotel de o stea, fără mic dejun, în sudul litoralului, și ajung până la 605 de lei la cinci stele, pentru un sejur de șase nopți, tarifele variind în funcție de gradul de confort al hotelurilor.

Lansarea acestei ediții beneficiază de tarife similare celor din ediția de primăvară 2017.

Tarifele maximale propuse pentru oferta specială de șase nopți de cazare pentru o persoană, la hotelurile din zona Mamaia – Constanța – Eforie, sunt de 205 lei pentru hotelurile de o stea, fără mic dejun, 235 lei la 2 stele, fără mic dejun și 315 lei cu mic dejun, 265 de lei la trei stele fără mic dejun și 425 lei cu mic dejun inclus, 485 lei la patru stele și 605 lei la cinci stele, ambele prețuri incluzând masa de dimineață.

Pentru sudul litoralului, în stațiunile Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche, tarifele maximale pentru ediția de toamnă a programului (sejur șase nopți/persoană) ajung până la 159 lei pentru hotel de o stea, fără mic dejun, 179 de lei la două stele, fără mic dejun, și 269 de lei cu mic dejun, 199 de lei la trei stele fără masa de dimineață și 329 de lei cu micul dejun inclus, iar la patru și cinci stele – 379 de lei, respectiv 469 de lei, sumele incluzând și micul dejun.

Pachetele vor fi vândute de agențiile de turism din toată țara.

„Programul special «Litoralul pentru Toți» suscită de la an la an un interes crescând din partea turiștilor, cărora le venim în întâmpinare cu sejururi în extrasezon pe litoralul romanesc, la prețuri foarte avantajoase. Pentru a veni în sprijinul turiștilor, lansarea acestei ediții beneficiază de aceleași tarife maximale din ediția din primavara 2017, ceea ce înseamnă ca aceste pachete pot avea și prețuri inferioare acestor plafoane tarifare. Perioada de desfășurare a acestei ediții se încheie la 1 octombrie 2017, dar există posibilitatea de a fi prelungită. Tariful este pentru o persoană. Nu se valorifică camere în regim de single sau partaje fără acordul prestatorului. Sejurul minim este de șase nopți, dar se pot valorifica și sejururi mai mari. Pentru prestatorii care oferă servicii de cazare cu mic dejun sau all inclusive, valoarea mesei va fi stabilită de fiecare prestator în parte”, se arată pe site-ul Federației Patronatelor din Turismul Românesc.