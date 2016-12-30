Programul TEN TV de Sărbători şi Anul Nou

30 decembrie 2016, 9:40 am, Administrator hotnews, social, utile 0

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La Multi Ani 2017 !!! Program TEN TV  de Sărbători şi Anul Nou

SÂMBĂTĂ 31 Decembrie

08:00  Ştirile TEN TV  – RETROSPECTIVA ANULUI 2016

08:22  BUCĂTĂRIE FĂRĂ GRANIŢE

08:52 SĂNĂTATE CU STIL

09:19 COLINDE

10:00 CARTEA CĂRŢILOR – DESENE Animate, ep.9 si 10

10:50 O STIINŢĂ FASCINANTĂ ep5

11:30 CLUB CINEMA

12:00 Ştirile TEN TV  – RETROSPECTIVA ANULUI 2016

12:25 DESIGN AUTO-MOTO – BUGATTI VISION

12:52 PUBLICA IT

13:12 MÂNTUITORUL – FILM Artistic

14:00 Ştirile TEN TV  – RETROSPECTIVA ANULUI 2016

14:25 CORALA PREOŢILOR LA VIENA

15:00 IN YOUR EYES – FILM Artistic

16:47 COLINDE

17:00 CARTEA CĂRŢILOR – DESENE Animate, ep.9 si 10

18:00 Ştirile TEN TV  – RETROSPECTIVA ANULUI 2016

18:25 LA ZILE DE SĂRBĂTOARE – SPECTACOL partea a II a

20:03 EVEREST – FILM Artistic

22:00 LA GIVA CU FRAŢII BOIAN de Revelion

00:00 ANDREA BOCELI – Concert de Anul Nou

00:34 AFTHER EARTH – FILM Artistic

01:00 CARTEA LUI DANIEL – FILM Artistic

 

DUMINICĂ 1  Ianuarie

08:00  Ştirile TEN TV  – RETROSPECTIVA ANULUI 2016

08:22  BUCĂTĂRIE FĂRĂ GRANIŢE

08:52 POPAS MUZICAL DE ANUL NOU

09:25 COLINDE

10:00 CARTEA CĂRŢILOR – DESENE Animate, ep.11 si 12

10:55 O ŞTIINŢĂ FASCINANTĂ ep6

11:35 CLUB CINEMA

12:00 Ştirile TEN TV  – RETROSPECTIVA ANULUI 2016

12:25 André Rieu Live in Brazil – CONCERT

13:00 CIRCUS SHOW – SPECTACOL

13:32 GĂTEŞTE UŞOR

14:00 Ştirile TEN TV  – RETROSPECTIVA ANULUI 2016

14:20 LA ZILE DE SĂRBĂTOARE – SPECTACOL partea a II a

16:00  EVEREST – FILM Artistic

18:00 Ştirile TEN TV  – RETROSPECTIVA ANULUI 2016

18:25 LA GIVA CU FRAŢII BOIAN de Revelion

20:25 AFTHER EARTH – FILM Artistic

21:50 POPAS MUZICAL DE REVELION

22:43 SLIPSTREAMING – FILM Artistic

 

LUNI 2 Ianuarie

08:00  Ştirile TEN TV  – RETROSPECTIVA ANULUI 2016

08:22  BUCĂTĂRIE FĂRĂ GRANIŢE

08:52 SĂNĂTATE CU STIL

09:16 COLINDE

09:42 EROII LUMII – Desene Animate ep.1 si 2

10:52 O STIINŢĂ FASCINANTĂ ep7

11:35 CLUB CINEMA

12:00 Ştirile TEN TV  – RETROSPECTIVA ANULUI 2016

12:25 JURNAL DE CĂLĂTORIE – ROMA- Film Documentar

13:50 GĂTEŞTE UŞOR

14:00 Ştirile TEN TV  – RETROSPECTIVA ANULUI 2016

14:22 LA GIVA CU FRAŢII BOIAN de Revelion

16:30 SEA WORLD – DELFIN SHOW –

16:46 LIVE IN THE CITY 2016 – CONCERT

18:00 Ştirile TEN TV  – RETROSPECTIVA ANULUI 2016

18:20 MINELE REGELUI SOLOMON – FILM Artistic

19:50 ANDREA BOCELI – UNDER THE SKY – CONCERT

20:58 THE RIVER THIEF – FILM Artistic

22:30 BD INTRĂ ÎN ACŢIUNE – FILM Artistic

00:17 IN YOUR EYES – FILM Artistic

 

MARŢI  3 Ianuarie

08:00  Ştirile TEN TV  – RETROSPECTIVA ANULUI 2016

08:22  BUCĂTĂRIE FĂRĂ GRANIŢE

08:45 SĂNĂTATE CU STIL

09:13 SĂRBĂTOREŞTE ROMÂNEŞTE – SPECTACOL

10:50 O ŞTIINŢĂ FASCINANTĂ ep 8

11:25 CLUB CINEMA

12:00 Ştirile TEN TV  – RETROSPECTIVA ANULUI 2016

12:25 DESIGN AUTO & MOTO – MAYBACH

14:55 REVELAŢIA PIRAMIDELOR – FILM Documentar

16:30 PETRECE CU NOI

17:00 PLEDOARIE PENTRU SUFLET

18:00 Ştirile TEN TV  – RETROSPECTIVA ANULUI 2016

18:25 SĂRBĂTOREŞTE ROMÂNEŞTE

20:22 MARILE ORASE – ISTAMBUL – FILM Documentar

20:51 WINNETOU II – FILM Artistic

22:29 NOI CEI DIN LINIA ÎNTÂI – FILM 1985

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