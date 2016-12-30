Programul TEN TV de Sărbători şi Anul Nou

La Multi Ani 2017 !!! Program TEN TV de Sărbători şi Anul Nou
SÂMBĂTĂ 31 Decembrie
08:00 Ştirile TEN TV – RETROSPECTIVA ANULUI 2016
08:22 BUCĂTĂRIE FĂRĂ GRANIŢE
08:52 SĂNĂTATE CU STIL
09:19 COLINDE
10:00 CARTEA CĂRŢILOR – DESENE Animate, ep.9 si 10
10:50 O STIINŢĂ FASCINANTĂ ep5
11:30 CLUB CINEMA
12:00 Ştirile TEN TV – RETROSPECTIVA ANULUI 2016
12:25 DESIGN AUTO-MOTO – BUGATTI VISION
12:52 PUBLICA IT
13:12 MÂNTUITORUL – FILM Artistic
14:00 Ştirile TEN TV – RETROSPECTIVA ANULUI 2016
14:25 CORALA PREOŢILOR LA VIENA
15:00 IN YOUR EYES – FILM Artistic
16:47 COLINDE
17:00 CARTEA CĂRŢILOR – DESENE Animate, ep.9 si 10
18:00 Ştirile TEN TV – RETROSPECTIVA ANULUI 2016
18:25 LA ZILE DE SĂRBĂTOARE – SPECTACOL partea a II a
20:03 EVEREST – FILM Artistic
22:00 LA GIVA CU FRAŢII BOIAN de Revelion
00:00 ANDREA BOCELI – Concert de Anul Nou
00:34 AFTHER EARTH – FILM Artistic
01:00 CARTEA LUI DANIEL – FILM Artistic
DUMINICĂ 1 Ianuarie
08:00 Ştirile TEN TV – RETROSPECTIVA ANULUI 2016
08:22 BUCĂTĂRIE FĂRĂ GRANIŢE
08:52 POPAS MUZICAL DE ANUL NOU
09:25 COLINDE
10:00 CARTEA CĂRŢILOR – DESENE Animate, ep.11 si 12
10:55 O ŞTIINŢĂ FASCINANTĂ ep6
11:35 CLUB CINEMA
12:00 Ştirile TEN TV – RETROSPECTIVA ANULUI 2016
12:25 André Rieu Live in Brazil – CONCERT
13:00 CIRCUS SHOW – SPECTACOL
13:32 GĂTEŞTE UŞOR
14:00 Ştirile TEN TV – RETROSPECTIVA ANULUI 2016
14:20 LA ZILE DE SĂRBĂTOARE – SPECTACOL partea a II a
16:00 EVEREST – FILM Artistic
18:00 Ştirile TEN TV – RETROSPECTIVA ANULUI 2016
18:25 LA GIVA CU FRAŢII BOIAN de Revelion
20:25 AFTHER EARTH – FILM Artistic
21:50 POPAS MUZICAL DE REVELION
22:43 SLIPSTREAMING – FILM Artistic
LUNI 2 Ianuarie
08:00 Ştirile TEN TV – RETROSPECTIVA ANULUI 2016
08:22 BUCĂTĂRIE FĂRĂ GRANIŢE
08:52 SĂNĂTATE CU STIL
09:16 COLINDE
09:42 EROII LUMII – Desene Animate ep.1 si 2
10:52 O STIINŢĂ FASCINANTĂ ep7
11:35 CLUB CINEMA
12:00 Ştirile TEN TV – RETROSPECTIVA ANULUI 2016
12:25 JURNAL DE CĂLĂTORIE – ROMA- Film Documentar
13:50 GĂTEŞTE UŞOR
14:00 Ştirile TEN TV – RETROSPECTIVA ANULUI 2016
14:22 LA GIVA CU FRAŢII BOIAN de Revelion
16:30 SEA WORLD – DELFIN SHOW –
16:46 LIVE IN THE CITY 2016 – CONCERT
18:00 Ştirile TEN TV – RETROSPECTIVA ANULUI 2016
18:20 MINELE REGELUI SOLOMON – FILM Artistic
19:50 ANDREA BOCELI – UNDER THE SKY – CONCERT
20:58 THE RIVER THIEF – FILM Artistic
22:30 BD INTRĂ ÎN ACŢIUNE – FILM Artistic
00:17 IN YOUR EYES – FILM Artistic
MARŢI 3 Ianuarie
08:00 Ştirile TEN TV – RETROSPECTIVA ANULUI 2016
08:22 BUCĂTĂRIE FĂRĂ GRANIŢE
08:45 SĂNĂTATE CU STIL
09:13 SĂRBĂTOREŞTE ROMÂNEŞTE – SPECTACOL
10:50 O ŞTIINŢĂ FASCINANTĂ ep 8
11:25 CLUB CINEMA
12:00 Ştirile TEN TV – RETROSPECTIVA ANULUI 2016
12:25 DESIGN AUTO & MOTO – MAYBACH
14:55 REVELAŢIA PIRAMIDELOR – FILM Documentar
16:30 PETRECE CU NOI
17:00 PLEDOARIE PENTRU SUFLET
18:00 Ştirile TEN TV – RETROSPECTIVA ANULUI 2016
18:25 SĂRBĂTOREŞTE ROMÂNEŞTE
20:22 MARILE ORASE – ISTAMBUL – FILM Documentar
20:51 WINNETOU II – FILM Artistic
22:29 NOI CEI DIN LINIA ÎNTÂI – FILM 1985
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