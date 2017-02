Proiecția filmului și lansarea DVD-ului ”Pro Musica – Live in prison”

”Să nu uităm că muzica rock nu a făcut compromisuri majore niciodată. Muzica rock nu a creat falși idoli și nu s-a înclinat în fața sistemului, cum ar fi vrut sistemul să se încline. Și de aceea sunt mândru să mă consider muzician rock. Sunt mândru să spun oricui mă întreabă de ce am ales rock-ul și de atâția ani îl practic în muzica mea: pentru că rock-ul este o formă de protest a unei generații, nu împotriva altei generații, ci împotriva tarelor și a lucrurilor care nu funcționează în societatea în care acea generație trăiește.” Ilie Stepan

Luni, în 27 februarie 2017, de la ora 19, la Muzeul Țăranului Român va avea loc premiera în București a filmului “PRO Musica – Live in Prison” şi lansarea dvd-ului cu acelaşi nume.

Pro Musica – Live in Prison este primul concert de muzică rock din România desfăşurat în penitenciar, în care s-a utilizat toată logistica aferentă unui spectacol în aer liber, de mari dimensiuni. Reprezintă un eveniment unic, desfășurat în Penitenciarul din Timișoara, un concert de o importanță covârșitoare în lumea muzicii rock nu doar din punct de vedere muzical, ci și social – o dovadă că arta și cultura, și în acest caz muzica trebuie făcute în orice spații (convenționale sau nu, deschise sau nu, social acceptate sau nu), iar trăirea pe care rock-ul o presupune și o transmite poate transcede nu numai zidurile de piatră, care ascund deținuții de ochii societății, ci și zidurile gândurilor, preconcepțiilor și indiferenței, atunci când muzica pornește din credință și dăruire.

După aproape 45 de ani de muzică, Pro Musica a însemnat: liniștea lui Bujor Hariga. Dăruirea lui Horea Crișovan. Încrâncenarea sinceră, când muzica o cere, a lui Doru Eugen Iosif. Simplitatea demnă a lui Doru Apreotesei. Firescul lui Dixie Krauser, într-un spațiu cu totul nefiresc. Siguranța lui Lică Dolga. Intervenția elegantă a lui George Găină. Sinceritatea lui Bogdan Bogy Nagy. Culoarea Danei Borteanu. Lumina lui Ilie Stepan. Ce obții când le pui pe toate la un loc, și le alături viziunii cineastului Gheorghe Șvaițer? Un DVD memorabil care trebuie vizionat, mai ales în momentele în care totul în jur devine prea fals, prea lipsit de trăire, și avem nevoie să ne întoarcem în noi înșine, măcar pentru un timp… Și mai ales, când e necesar să ne amintim că s-ar putea să nu fim nici noi atât de liberi precum credem…

Ilie Stepan a ales, ca de obicei, lumina, și ne-a arătat încă o dată că ea poate fi găsită și în cele mai întunecate locuri… O va aprinde, așadar, și la Clubul Țăranului în data de 27 februarie, alături de Pro Musica și de alți colegi de breaslă, a căror prezență este dorită și așteptată.

Dedicăm proiecția filmului PRO Musica Live in Prison din seara de 27 februarie memoriei celor pieriți în infernul de la #Colectiv. Nu v-am uitat și nu o să vă uităm niciodată! The Show Must Go On! Pro Musica

AL PRESS

