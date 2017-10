Pungile din plastic, cu sau fără mâner, vor fi interzise de anul viitor. Amenzile vor fi cuprinse între 15.000 şi 25.000 de lei

Guvernul vrea să interzică introducerea pe piaţa naţională, de la 1 iulie 2018, a pungilor de transport din plastic subţire şi foarte subţire cu mâner, iar începând cu 1 ianuarie 2019 interzicerea comercializării acestora.

Potrivit unui proiect de lege aflat în atenția Executivului, se propune interzicerea începând cu data de 1 iulie 2018, a introducerii pe piaţa naţională a pungilor de transport din plastic subţire (sub 50 de microni) şi foarte subţire (sun 15 microni) cu mâner, iar începând cu data de 1 ianuarie 2019, a comercializării acestora.

Potrivit definiţiei din proiectul de lege, pungi de transport din plastic sunt acele pungi de transport, cu sau fără mâner, fabricate din plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vânzare de bunuri sau produse.

Nerespectarea acestor modificări vor atrage amenzi cuprinse între 15.000 şi 25.000 de lei.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul de lege, care transpune în legislaţia naţională două directive europene, vizează exclusiv pungile de transport din plastic cu mâner, nu şi cele fără mâner.

Conform studiului Jaspers – „Assessment of the impact of various economic instruments on the quantities of waste recycled/recovered and diverted from landfills in Romania” – „Proposed changes to improve the

efficiency of current economic instruments in Romania”, menţionat în nota de fundamentare, nu se poate observa o reducere a acestor tipuri de ambalaje de la introducerea ecotaxei.

