Războiul premierului Star Trek

Mihai Tudose a declanșat cea de-a doua criză politică majoră din acest an. Care se desfășoară tot în interiorul coaliției aflate la guvernare. Asistăm din nou la un șah dat conducerii PSD de către șeful Executivului. Dar nu va mai fi posibil ca, pentru a doua oară în istoria lumii, la un interval de doar câteva luni, o majoritate parlamentară sa-și dea jos propriul Guvern printr-o auto-moțiune de cenzură. Deznodământul va fi diferit.

Am auzit azi numeroase analize din care reiese că Mihai Tudose s-a sucit. Că a trecut în cealaltă tabără, din perspectiva Legilor Justiției. Și că acesta este secretul noii crize politice pe care a declanșat-o. Cred că este greșit să gândim astfel. Opinia mea, pe care mi-am exprimat-o înainte ca Mihai Tudose să fi fost desemnat ca premier, încă de la prima sa nominalizare, a fost și rămâne că acesta este o dronă.

Adică un instrument al sistemului. Și că, din capul locului, avea și o misiune ascunsă. Ceea ce afirm eu în mod repetat este confirmat și de fatul că de câteva luni se știe că spre sfârșitul acestui an va fi declanșată o criză majoră de natură să schimbe configurația politică. Și iată că a venit. Iar noile Legi ale Justiției reprezintă doar unul dintre motive și, în același timp, pretextul ideal.

Tehnic vorbind, conform Constituției, premierul Star Trek este liber să elimine câte persoane dorește dintre membrii Guvernului, elaborând și semnând pur și simplu actul de demitere al acestora. Este de asemenea liber să numească în locul lor alte persoane. Le nominalizează, formulează propunerea de numire iar președintele României aprobă. În acest fel, Klaus Iohannis s-ar putea trezi în brațe cu un Guvern de coloratură PSD, care să fie de fapt al lui. Senzațională mișcare, nu?

Liviu Dragnea nu are capacitatea de-a se opune eficent unei asemenea operații. Nu are capacitatea constituțională. Ar putea, cel mult, să-i oblige pe ceilalți miniștri, așa cum a făcut și în cazul Grindeanu, să demisioneze. Dar, ca și în cazul Grindeanu, teoretic, premierul poate completa imediat echipa. Iar restul stă în pixul lui Klaus Iohannis. Ce mai poate să facă Liviu Dragnea? Teoretic, încă o auto-moțiune de cenzură. Ceea ce, evident, ne-ar trimite cu premier cu tot într-un univers Star Trek.

Dacă se opune, Liviu Dragnea intră în scenariul de mai sus. Dacă nu se opune și se conformează dorinței lui Mihai Tudose, atunci nu ne rămâne decât să-i numărăm ultimele zile la conducerea PSD. Și aici este necesară o precizare. Premierul Star Trek, care este în mod evident și o dronă, nu este totuna cu Sorin Grindeanu, care a fost mai degrabă dronă decât premier.

Mihai Tudose este legat mult mai puternic de PSD și are acolo o autoritate infinit mai mare decât a avut vreodată Sorin Grindeanu. Mihai Tudose este efectiv în stare să-i întoarcă împotrivă lui Liviu Dragnea o parte importantă din partid. Și, în fine, trebuie ținut cont de faptul că și frontul anti-Dragnea a dobândit între timp o experiență și o eficiență mai mare.

Cum va decurge până la urmă această bătălie, vom vedea începând chiar de azi. Insist însă că este bine să luăm în calcul și o altă ipoteză despre care, până acum, nu s-a vorbit deloc.

La niciun an de la intrarea la guvernare, PSD înregistrează un bilanț ciudat. În ceea ce privește programul social, el este îndeplinit sau pe cale de a fi îndeplinit sută la sută. În acest domeniu s-au făcut și se fac cu generozitate cheltuieli de la buget.

Programul economic însă reprezintă mai degrabă un eșec. Colectările la buget sunt slabe, investițile sunt aproape zero, banii europeni sunt accesați în continuare cu mare dificultate și într-un volum mic, iar motorul dezvoltării economice, așa cum a fost el inițial gândit, sub forma Fondului Suveran de Dezvoltare, nu există.

Bugetul statului se află în grea suferință, atât în acest an cât și în anul următor. Tocmai din acest motiv, eu nu exclud posibilitatea unei mișcări interesante pe taba de șah politică. Premierul Tudose este un bun șahist. La figurat. Dar și la propriu.

În aceste condiții, am putea oare ignora și scenariul conform căruia asistăm la o criză simulată? În sensul că, discutându-se extrem de mult despre remaniere și despre războiul Tudose-Dragnea, vom vorbim mult mai puțin despre fundătura economică și bugetul pe anul viitor?

Și cu atât mai puțin vom vorbi despre aceste lucruri în eventualitatea în care șahistul Star Trek Mihai Tudose va face, în cele din urmă, un pas înapoi, lăsând loc pentru un al treilea Guvern PSD. Care va da vina pe al doilea Guvern. Care al doilea Guvern a dat vina pe primul Guvern.

Sorin Roșca STĂNESCU

