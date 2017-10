Reușite superbe ale dansatorilor Clubului Dance Mania.Ro Lugoj la Concursul Internaţional de Dans Sportiv – Timişoara Open Championship

Am avut o primă parte a sezonului extrem de productivă, multe medalii internaționale au venit către Lugoj în luna septembrie. Luna octombrie a început de asemenea bine pentru noi cu acest internațional de la Timișoara, unde am reușit câteva rezultate notabile și am demonstrat un dans de nivel foarte bun. Avem un ritm alert de competiții și un program extrem de greu, dar suntem cu toții (antrenor, copii, părinți) extrem de multumiți de ceea ce reușim să prezentăm în competiții! Experiența și valoarea copiilor pregătiți de mine sunt văzute și apreciate de specialiști ai acestui sport, iar eu, ca tânăr antrenor, sunt extrem de mulțumit, ambițios și determinat pentru a ridica din ce în ce mai sus ștacheta pentru elevii mei. În aceste zile desfășurăm ultimele pregătiri pentru Cupa României la dans sportiv, care se va desfășura la Sebeș, în weekendul acesta, iar weekendul viitor vom fi prezenți la Brașov pentru Campionatul Național pe Clase valorice.