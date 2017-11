A fost aleasă ambasadoarea frumuseții care ne va reprezenta la Las Vegas

Pe 1 noiembrie, a avut loc finala ”Miss Universe România 2017”, la Magic Place Events Grant, un centru de evenimente spectaculos, aparținând Mihaelei Borcea, care, alături de Miss Universe România, a organizat ediția a-7-a ”Miss Universe România”.

Cel mai important concurs de frumusețe din lume își așteaptă frumoasele de pe toate continentele, pe data de 26 noiembrie 2017, la Axis Theatre, în Las Vegas, unde va avea loc cea de-a 66-a ediție ”Miss Universe”.

România și-a desemnat ambasadoarea, prin votul juriului, dar și al publicului, în cadrul unui spectacol elegant, presărat cu momente de muzică și dans, risipind astfel din emoțiile celor care au venit să le susțină pe cele 24 de finaliste rămase în concurs.

Câștigătoarea titlului ”Miss Universe România 2017” este constănțeanca Ioana Mihalache, model internațional, care a mai reprezentat de două ori țara în competiții de frumusețe, la Manila (Filipine) și la Las Vegas (SUA).

În cadrul Miss Universe România 2017 au fost decernate însă și alte premii, precum:

Miss One Life România: Greta Toma

Miss Magic Place Events Grant: Larisa Gabriela Udilă

Miss Premier Palace Spa Hotel: Andra Neacșu

Miss Social Media: Larisa Gabriela Udilă

Miss Popularitate: Ana Maria Șerban

Miss Universe, Third Runner Up: Antonia Moraru

Miss Universe, Second Runner Up: Larisa Gabriela Udilă

Miss Universe First Runner Up: Francesca Isabela Danef

Juriul a fost format din:

Cătălin Botezatu, creator de modă

Mihai Albu, designer de pantofi

Aura Anghel, președinte și fondator Luxury Academy

Bianca Constantin, Miss Universe România 2009

Ernest Hadrian Bohm, preşedinte al Organizației Miss Universe România

Marian Dumitru, președinte Premier Palace Spa Hotel

Alina Ciorogariu, Vicepreședinte al Organizației Miss Tourism World

Cristi Călina, reprezentant OneLife

Alexandra Gherghe, reprezentant OneLife

Mytouche, fotograf oficial Miss Universe România

Ion Garaba, Mister World România 2016

Cel mai celebru creator de modă, Cătălin Botezatu, totodată și președintele juriului, și-a manifestat bucuria că anul acesta colegii lui de jurizare au fost la unison, declarând: ”Mă bucur că și ceilalți membri ai juriului au ales-o pe Ioana Mihalache. E înaltă, are zâmbet, atitudine, corp, experiență în modeling, vorbește engleză perfect și cred că va reprezenta România cu succes la Las Vegas”.

Frumoasa româncă va fi îmbrăcată de Cătălin Botezatu și încălțată de Mihai Albu la finala de la Las Vegas.

În cadrul spectacolului Miss Universe România 2017, ținutele de seară, elegante și meticuloase, au fost asigurate de Black Sugar, iar costumele de baie, cu adevărat spectaculoase și unice, au fost oferite de Cătălin Botezatu.

Spectacolul, prezentat de Claudiu Constantin, a fost completat de un program artistic pe măsură, cu: Imperial Orchestra, Andrei Leonte & Play Orchestra, Bianca Sârbu, Wilmark Dance Academy, Edward Sanda, Allure Cabaret, Dorina Vasilashko și Navi.

Evenimentul ”Miss Universe Romania 2017” a avut drept partener principal: Premier Palace Spa Hotel, partener oficial: OneLife România și a fost comunicat de HTag PR.

Cine este Miss Universe România 2017

Ioana Mihalache s-a născut la Constanța, are 26 de ani, 1.82 m și 88-61-91. Frumoasa blondă vorbește trei limbi străine și de câțiva ani este model internațional, cu numeroase prezentări de modă în ţări precum US, UK, Liban, China, EAU etc.

”Miss Universe România 2017” nu este prima competiție de frumusețe câştigată de Ioana, ci a treia, după ”Miss Earth” (2013) și Miss Grand (2017), reprezentând astfel România la Manila, în Filipine și la Las Vegas, în SUA.

Absolventă a Facultăţii de Științe Economice și a unui master în Politici Europene de Dezvoltare Regională, Ioana Mihalache știe că perseverența și disciplina sunt două componente importante ale reușitei în viaţă. Până să câștige marile premii, Ioana a participat la 5-6 alte competiții de frumusețe.

Pentru fetele care sunt dezamăgite că nu au câștigat anul acesta titlul Miss Universe România, Ioana are un mesaj: ”Vreau să le transmit că pe toate le consider frumoase. Să vadă partea bună a lucrurilor, cum ar fi faptul că experiența asta sigur le va folosi pe viitor. Rămâneţi pozitive, fetelor!”

De fapt, Ioana muncește la cariera ei de model încă de la 15 ani, când a însoțit o prietenă la un casting. ”Eu am mers doar să o acompaniez, însă cei de acolo m-au plăcut pe mine și am fost singura aleasă pentru o prezentare de modă. M-au văzut niște agenții și de acolo totul a mers ca pe uns”, povestește Ioana.

Eroul ei în viaţă este mama. ”Aseară chiar i-am pus coroana de Miss pe cap și am îmbrăţisat-o. M-a crescut cu valori precum bunul simț, sensibilitate, perseverenţă. Ea m-a învăţat că trebuie să fiu puternică și să nu renunț ușor, când îmi doresc ceva. Îi sunt recunoscătoare pentru tot”, încheie Ioana Mihalache, deţinătoarea titlului ”Miss Universe România 2017”, cea care ne va reprezenta țara în Las Vegas, pe 26 noiembrie 2017.

