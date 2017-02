S-au pus în vânzare biletele pentru a 21-a ediție Gărâna Jazz Festival

John Scofield Überjam Band, quintetul Enrico Rava-Tomasz

Stanko și Tonbruket concertează în vară la Gărâna

16 februarie 2017, București. Începând din această lună, iubitorii de natură și muzică live care tânjesc după serile de vară cu jazz sub cerul liber își pot planifica ieșirea la a 21-a ediție a Gărâna Jazz Festival , care va avea loc între 6 și 9 iulie, în Munții Semenic. Americanul John Scofield și proiectul său Überjam, quintetul Enrico Rava-Tomasz Stanko și suedezii de la Tonbruket sunt primele trei prezențe anunțate în line-up-ul acestei ediții. Biletele pentru Gărâna Jazz Festival au fost puse în vânzare în rețeaua Biletmaster.ro.

Publicul se va bucura anul acesta de prezența excepțională a lui John Scofield, câștigător a două premii Grammy la ceremonia din februarie 2017: cel mai bun album de jazz instrumental pentru ”Country for Old Men” și cea mai bună improvizație solo jazz pentru single-ul “I’m So Lonesome I Could Cry”. Pionier al fusion-ului și maestru al genului bebop, funk și R&B, John Scofield a influențat evoluția jazz-ului de la finalul anilor 70 până în prezent, iar chitara sa și-a făcut cunoscute acordurile pe toate continentele. Artistul și-a început cariera în 1978 și timp de 3 ani a cântat și înregistrat alături de Miles Davis, o etapă artistică care i-a asigurat un loc stabil în prim-planul jazzului internațional. A înregistrat 30 de albume care au inclus colaborări cu muzicieni valoroși ca Pat Metheny, Charlie Haden, Eddie Harris, Medeski, Jack DeJohnette, Joe Lovano, Phil Lesh, Herbie Hancock, Joe Henderson și mulți alții. Scofield va fi însoțit pe scena gărâneză de alte trei prezențe speciale: toboșarul Dennis Chambers, chitaristul Avi Bortnick și basistului Andy Hess. Va fi o formulă muzicală de excepție care va ajunge în Munții Semenic după ce va încânta iubitorii de jazz prezenți la cea de-a 51-a ediție a prestigiosului Montreux Jazz Festival. Video.

Pe aceeași scenă vor urca și două dintre cele mai importante legende ale jazz-ului european, trompetiștii Enrico Rava și Tomasz Stanko, alături de Giovanni Guidi la pian, Reuben Rogers la chitară bas și Gerard Clever la tobe. O premieră pentru lumea muzicală internațională, acest proiect inedit mixează energia jazzului european cu forța jazzului american. Nu va fi un jam session sau un război al trompetelor, ci o explorare profundă a legendelor jazz-ului, o întâlnire între personalități artistice puternice capabile să-și pună la un loc sensibilitatea și creativitatea pentru a spune aceeași poveste. Enrico Rava, esența efervescenței jazzului italian, va ajunge în premieră la Gărâna în această vară.

Tonbruket, formația suedeză care a cântat la Gărâna în 2010, revine în poiană după șapte ani cu un album nou, Forevergreens, lansat în primăvara anului trecut. În frunte cu Dan Berglund, muzicianul care a făcut parte din îndrăgitul grup EST, Tonbruket va readuce la festival stilul crossover și farmecul jazz-ului suedez presărat mereu cu improvizație neașteptată și vibrații profunde. Video.

Se anunță un program muzical încărcat cu trupe legendare și prezențe deschizătoare de drum în lumea jazz-ului european și american. La ediția 2017, concertele și evenimentele adiacente Gărâna Jazz Festival se vor desfășura pe trei scene din Munții Banatului, între 6 și 9 iulie. Biletele pot fi achiziționate online, prin Biletmaster.ro, la prețul de 300 de lei în varianta de abonament pentru patru de concerte sau 85 de lei în varianta de bilet pentru o singură seară de festival. Mai multe detalii despre ediția 21 a celui mai important festival de jazz open-air din Europa Centrală și de Est se regăsesc pe www.garana-jazz.ro și www.facebook.com/GaranaJazzFest.

* * *

Festivalul International de Jazz Gărâna este organizat de Fundația Culturală Jazz Banat, membră a European Jazz Network. În ultimii 20 de ani, peste 70.000 de spectatori și numeroși artiști cu renume internațional au împărtașit experiența jazz-ului de avangardă ascultată sub cerul liber în micul sat din inima Banatului. Au cântat la Gărâna: Eberhard Weber, Jan Garbarek, Mike Stern, Tom Harrell, Charles Lloyd, Jean-Luc Ponty, Stanley Jordan, John Abercrombie, Miroslav Vitous, Zakir Hussain, Magnus Ostrom, Bugge Wesseltoft, Lars Danielsson, Avishay Cohen, Nils Petter Molvaer, Jack Dejohnette, Kimmo Pohjonen și multi alții. Detalii pe www.garana-jazz.ro.

AL PRESS

Apreciază: Apreciere Se încarcă...