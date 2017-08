Scandalul pensiilor speciale [sondaj de opinie]

„Fiule, dă-mi nişte bani din pensia ta, ţi-i înapoiez când ies la pensie!“

Tatăl are 62 de ani, e inginer și așteaptă anul 2020 să se pensioneze.

Fiul are 42 de ani, e polițist și a ieșit la pensie de curând.

Tatăl va avea 42 de ani de muncă și o pensie de 1.200 lei.

Fiul s-a oprit la 20 ani de muncă și are o pensie de 8.500 lei.

Tatăl a muncit de 2,1 ori mai mult.

Fiul va avea o pensie de 7 ori mai mare.

Deocamdată, tatăl merge la uzină.

Când ajunge acasă istovit, îl întâmpină fiul odihnit:

„Ce să-ți fac, bătrâne, dacă ți-a plăcut munca?!“

Este, poate, cea mai sugestivă ilustrare a situației pensionarilor din România, iar guvernanții ar trebui să ia aminte, până nu e prea târziu.

(foto: cotidianul.ro)

