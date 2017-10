[short sport] F.R. Fotbal: lovitură în imagine [short sport]

F.R. Fotbal: lovitură în imagine

Revin la ideea că promovarea lui Adrian Mutu în staff-ul echipei naţionale şi în statele de plată ale Federaţiei Române de Fotbal este una total nefericită. Ca premiu pentru dezastrul managerial şi catastrofala prestaţie din fiasco-ul dinamovist (scuza că factorul determinant al plutirii dezordonate prin valuri a vasului eşuat în Şoseaua Ştefan cel Mare e, totuşi, finanţatorul Negoiţă nu prea ţine, atâta timp cât fostul mare fotbalist a lăudat mereu strategia şefului său), înrolarea lui A.M. în birourile federale va fi, cu siguranţă, una de circumstanţă. La întrebarea nedumerită a multora referitor la rolul pe care piteşteanul îl va interpreta oficial la serviciu, răspunsul încurcat a fost: “La cunoștințele pe care Mutu le are, e omul potrivit. O să vedem utilitatea lui și sunt sigur că se va descurca”. E declaraţia lui Mihai Stoichiţă, tehnicianul-şef al federaţiei conduse de băieţii eleganţi, dar ineficienţi care au urmat naşului Sandu Mircea. Că descurcatul devine sportul naţional la români ştim, în lipsa strategiilor şi fondurilor materiale insuficiente sau prost gestionate, dar acţiunea în cauză, pe care unii o consideră lovitură de imagine, e mai degrabă un şut pe dos şi în dosul celor care încă mai speră că vom reveni acolo unde am fost odată…

Ce-ar fi fost dacă…?

Şi, în timp ce în fotbalul autohton apele sunt la fel de tulburi ca înainte, fiindcă perspectiva nu pare deloc roz, unii cetăţeni cărora inima le saltă mai repede şi mintea mai sus, jurnaliştii turci, au găsit motivul ratării calificării naţionalei la C.M. din Rusia: Mircea Lucescu, antrenorul care, cică, i-ar fi reactivat pe Arda Turan şi Emre Belozoglu în lotul reprezentativei pe motive… politice! După o înfrângere mincinoasă în Ucraina, o victorie cu Croaţia, o înfrângere clară cu Islanda şi un egal în Finlanda, tehnicianul român n-a reuşit, e drept, să repare o situaţie aproape compromisă la venirea sa, dar şi-a făcut rapid uitate, în parte din mass-media, performanţele produse la Istanbul – campionatele câştigate cu Beşiktaş şi Galatasaray, Cupa UEFA (cu Galatasaray, în finală cu Arsenal) şi Supercupa Europei (contra Real Madrid, ambele în 2000), nemaivorbind de cele opt titluri şi Cupa UEFA din 2009 cu Şahtior Doneţk. “Decât să mă înjure ai mei, mai bine să mă înjure străinii !” au fost cuvintele cu care Lucescu a răspuns la întrebarea privind eventuala sa revenire în România. Reaua – credinţă sau poate teama oficialilor ultimilor ani de a încerca aducerea incomodului (pentru ei) tehnician român la cârma echipei noastre naţionale ne va priva de un răspuns la întrebarea “oare ce-ar fi fost dacă…?”. Aşa, vom merge la drum în continuare cu legături şi voturi rezolvate în familiile care, gospodăreşte, îşi împart tortul naţional, updatat la cerinţele noii (dez)ordini interne.

Dan H. BRUDIU

