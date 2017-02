Situație dramatică la Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj

Temperaturi la limita înghețului. Țevi sparte. Patrimoniu în pericol iminent. Aceastea sunt lucrurile consemnate de consilierii DJC Timiș în urma unui control efectuat la Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj. Cauza situației dramatice existente în instituția de cultură este lipsa unei surse de încălzire a imobilului, centrala existentă aici fiind demontată în toamna lui 2016.

“Controlul pe care l-am efectuat în 18 ianuarie 2017 a scos la iveală o situație inadmisibilă. Am aflat că centrala muzeului a fost demontată de Primăria Lugoj, în luna octombrie anul 2016, iar instituția a rămas fără sursă de căldură. Acest fapt determină existența unor temperaturi de cel mult zero grade în spațiile de depozitare și în jur de 2,5 grade, în expoziții. În plus, umiditatea pe care am măsurat-o se situează în jurul valorii de 80%, mult peste valorile legale (de maxim acceptat 65%, conform HG 1546/2003). La toate acestea se adaugă faptul că, din cauza frigului, majoritatea țevilor a înghețat, existând astfel pericolul inundațiilor în interiorul muzeului și punerea în pericol a celor aproximativ 5000 de obiecte existente acolo”, a declarat Dana Stancovici, consilier Patrimoniu mobil.

“Din punct de vedere al condițiilor și regulilor de depozitare, muzeul din Lugoj respectă normele prevăzute de lege, iar neregulile consemnate de noi în urma controlului de luna trecută sunt determinate tocmai de lipsa unei surse de încălzire permanentă a imobilului” – a spus Victor Bunoiu, consilier Arheologie.

Situația constatată de consilierii DJC Timiș în cadrul Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Plastică Lugoj a fost cuprinsă într-un Raport de control, înaintat atât conducerii Muzeului de Istorie, Etnografie și Artă Plastică, cât și Primăriei Lugoj.

