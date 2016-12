Sorin Grindeanu este noua propunere de premier a alianței PSD-ALDE

Comitetul Executiv Național al PSD s-a reunit miercuri, ca urmare a deciziei președintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerea ca Sevil Shhaideh să fie desemnată premier. Liviu Dragnea a anunțat cine este noua propunere pentru funcția de premier din partea PSD-ALDE.

Liviu Dragnea a anunțat că noua propunere a PSD pentru funcția de premier este fostul ministru al Comunicațiilor Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu este în prezent președintele Consiliului Județean Timiș. El a devenit deputat în 2012, dar nu și-a dus la capăt mandatul, deoarece a candidat la alegerile locale din iunie 2016.

„Am găsit o soluție, un coleg care e loial, care are capacitatea să înțeleagă că programul de guvernare e pentru români, că nu merge la Palatul Victoria să-și creeze un pol de putere. Am decis să nu aruncăm țara în criză. Nu a fost o decizie ușoară. Am propus, după ce m-am consultat cu Tăriceanu, ca propunerea noastră să fie Sorin Grindeanu. Nu e agent Hezbollah, Hamas, poate se descoperă că a omorât pe cineva. Am decis să separăm apele între partid și servicii. Sper ca această propunere să fie luată în serios”, a anunțat Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a afirmat că și suspendarea președintelui Klaus Iohannis a fost o variantă luată în discuție după ce Sevil Shhaideh a fost respinsă de către Klaus Iohannis, dar că nu dorește să arunce țara în criză.

„Am avut o discuție adâncă, profundă în Comitetul Executiv Național, în care i-am rugat pe colegi să își spună părerea bazată și pe discuțiile cu oamenii din județ. Sigur că a fost un curent în ultimele zile, și ieri, și azi-noapte, și azi dimineață, mii de mesaje în care ne cereau să trecem la suspendarea președintelui. Într-adevăr, avem o armă foarte puternică reprezentată de majoritatea în Parlament, pentru că e puterea dată de popor. În acelasi timp, nu sunt iresponsabil să folosim această armă în a face rău țării”, a afirmat președintele PSD.

Președintele PSD a spus că el a fost prima propunere făcută de către colegii săi din partid, dar că nu își dorește ca să forțeze având în vedere că există o lege care îi interzice așa ceva.

„Le mulțumesc colegilor mei. E o mare responsabilitate. Simt această responsabilitate, nu doar a votului colegilor, ci a votului românilor. Am avut o rugăminte. Să îmi fie alături Liviu Dragnea, el fiind cel care a făcut programul de guvernare. E unul foarte clar, pe etape”, a afirmat Grindeanu după nominalizare.

AL PRESS

