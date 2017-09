Spitalul Municipal Lugoj va deveni Spital Clinic

În urma demersurilor între-prinse de municipalitatea lugo-jeană, Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din orașul nostru își schimbă în curând statutul urmând să devină Spital Clinic.

„În urma discuțiilor pe care le-am avut recent cu Ministrul Sănătății, domnul Florian Bodog, am fost încredințați că în scurt timp solicitarea noastră, privind schimbarea statutului Spitalului Municipal în Spital Clinic, va fi rezolvată favorabil. Acest lucru este foarte important pentru cetățenii din Lugoj și din zonă pentru că finanțarea din partea ministerului va fi substanțial mai mare, e vorba de fonduri sporite cu 40 %. Pentru noi acesta este un prim pas către transformarea spitalului în Clinică Universitară. În demersul nostru ne bazăm pe faptul că de patru ani Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara și-a deschis la Lugoj o secție de asistență medicală generală și una de farmacie, anul acesta urmând să avem deja o primă promoție de absolvenți, asistenți medicali generaliști. În spitalul nostru se face practică de către studenți, cu cadre universitare dintre cele care predau la facultate. Pentru mine ca primar al municipiului spitalul este o prioritate și an de an căutăm cele mai bune soluții pentru rezolvarea problemelor cu care acesta se confruntă. În ultimii ani am desfășurat lucrări de investiții la spital, am făcut cu fonduri europene noua Secție de primiri urgențe, am renovat cu fonduri mixte de la guvern și din bugetul local o parte a Secției de Obstetrică și Ginecologie, o altă parte o reabilităm în prezent, am alocat în fiecare an fonduri de la bugetul local pentru lucrări și unele dotări în spital. Sigur, sunt foarte multe de întreprins pentru a face din spital unul modern și a-l dota cu aparatură performantă, suntem conștienți de acest lucru și schimbarea statutului spitalului este un pas important, care ne va ajuta mult în această direcție” a declarat Francisc Boldea Primarul Municipiului Lugoj.

