Sportivii Clubului Moto Extrem din Lugoj din nou pe podium la prima etapă din 2017 a Campionatului Național Individual al României

Prima etapă din calendarul pe anul 2017 de Motocros al Campionatului Național Individual al României a fost organizată de către Clubul Moto Extrem din Lugoj, sâmbătă, 13 mai 2017, sprijintă de către Primăria și Consiliul Local al Municipiului Lugoj, fiind o competiție a următoarelor clase: MX1, MX2 si MX2 Juniori, 50cc juniori II si III, QUAD, clasele 65 si 85cc, Veterani 1 și 2 și Amatori MX1 si MX2.

Circuitul Motoextrem de pe dealurile Hezerișului era pregătit la prima oră la un nivel care ar fi făcut cinste oricărei competiții internaționale. Ploaia și-a facut însă apariția încă de la primele antrenamente libere și treptat, organizatorii s-au văzut nevoiți să ia măsuri pentru asigurarea desfășurării competiției în bune condiții. A fost scurtat traseul pentru unele clase, astfel încât să nu se mai ajungă în zonele cu mult noroi, iar pentru cursa Juniorilor cu motociclete de 50cc, clubul organizator a amenajat în timp record un traseu într-o zonă sigură a circuitului. Desfăşurată în condiţii dificile, competiția s-a terminat fără nicio accidentare şi fără vreun incident serios.

Prima cursă oficială la vârsta de numai 7 ani a fiului antrenorului şi coordonatorului Moto Extrem Lugoj, Liviu Jigmond, a adus obținerea Locului I la clasa 50cc Juniori III și a reprezentat un frumos cadou pentru ziua de naștere a antrenorului, în data de 14 mai, acesta fiind foarte mulțumit de rezultatele obținute de piloții săi, ținând seama de condițiile dificile de concurs, din cauza ploii pe parcursul competiției.

Pilotul lugojean, Mihai Stoichescu, a declarat pentru Actualitatea:

„Îmi place acest sport extrem, am o mare satisfacție când particip la antrenamente și mai ales la competiții, ai o satisfacție deosebită când câștigi, e foarte frumos. A fost dificil să conduci pe asemenea condiții, mie îmi era mai greu după o pauză de 2 luni… Se pilotează altfel de fiecare dată în funcție de teren, când suprafața e tare sau când e noroi sau nisip, mereu e o schimbare și motocicleta trebuie setată diferit. Am mai avut curse pe noroi și condiții nefavorabile, ploi torențiale, dar am fost foarte determinat să câștig pentru publicul de acasă și pentru dorința mea de a arăta că am valoare. Vreau să continui, să fiu pe val, să câștig cât mai multe curse, titluri, atât timp cât mă țin puterile, iar în paralel să încerc să merg și la supermoto pe asfalt, îmi doresc să domin prin rezultate și acolo. Competiția următoare la care voi participa va fi peste două săptămâni la Valea lui Mihai, pe un circuit cu nisip. Va trebui să mă antrenez pe pista de nisip de la Jupânești, lângă Brănești, în zona Făgetului. Mulțumesc antrenorului Liviu Jigmond, care mereu m-a susținut și încurajat, mulțumesc de asemenea prietenilor care sunt alături de mine și care au spus că e păcat să renunț, mulțumesc fanilor și sponsorilor, tuturor celor care ne-au ajutat. ”

Podiumul claselor participante a fost următorul:

La clasa MX1: 1. STOICHESCU Mihai – Moto Extrem Lugoj;

2. COJANU Ionuț Marius –Steaua București ;

3. ROȘU Vlad Mihai – Moto Extrem Lugoj.

Clasa 50cc Juniori III: 1. JIGMOND Liviu – Moto Extrem Lugoj ;

2. SZASZ Martin – Steaua București;

3. BARTHA Milan – Steaua București.

Clasa QUAD: 1. BODEA Sebastian – Lion Racing Team Arad;

2. TUDOR Alexandru Mădălin – M.R.M. București.

Clasa Veterani 1: 1. FAZAKAS Zoltan – Steaua București;

2. IOVIȚĂ Martian – Moto Extrem Lugoj;

3. GAGYI Peter – C.S.M. București .

Clasa 65cc : 1.CHIUJDEA Ioan – C.S.M. București ;

2. CHIVU David Ilie – Moto Extrem Lugoj.

De la clubul lugojean de motocros a mai debutat în cadrul acestei competiții la categoria Amatori MX1 și pilotul Ardelean Valentin, care a avut o evoluție bună.

„Mulțumim organizatorilor pentru eforturile lor, dar și piloților care au decis să concureze în ciuda ploii, dovedind astfel fair-play, curaj si dăruire. Felicitări câștigătorilor și salutăm decizia de revenire pe pista de concurs a lui Miță, care a mers ca pe sârmă.” – au declarat reprezentanții Federației Române de Motociclism.

Următoarea etapă de Motocros va avea loc în data de 28 mai 2017, la Valea lui Mihai.

