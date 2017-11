Strigăt de ajutor. E nevoie urgentă de sânge pentru un copilaș de 6 ani, internat la spital în Timișoara

TIMISOARA. Apel disperat pentru salvarea unui copilas de doar sase ani care este internat la Spitalul de Copii „Louis Turcanu” din Timisoara. Este mare nevoie de sange pentru acesta.

Oamenii inimosi de la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timisoara fac apel pentru salvarea baietelului si cheama in special persoanele care au grupa de sange AB rh Negativ sa doneze sange.

„Facem apel catre persoanele cu grupa de sange AB rh NEGATIV sa se prezinte luni, in data de 6.11.2017, incepand cu ora 7.00, la sediul Centrului de Transfuzie Timisoara, pentru a dona sange. Mentionam ca sangele va merge catre un copil in varsta de 6 anisori, care are nevoie de ajutorul dumneavoastra. Micutul pacient se afla internat la Spitalul de Pediatrie Louis Turcanu”, au transmis reprezentantii Centrului de la Timisoara, aflat in vecinatatea Spitalului Judetean. (A. P.)

