Studiu Honeywell: 40% dintre proprietarii de locuințe din România pun economiile la încălzire înaintea propriului confort

Studiul Honeywell arată că românii plătesc mai mult decât este necesar pentru încălzirea locuinței, din cauza ineficienței energetice

43% dintre proprietarii de locuințe nu își gestionează proactiv cheltuielile cu încălzirea; peste un sfert dintre respondenți trebuie să împrumute bani pentru a-și plăti facturile la încălzire

București, ROMÂNIA – 16 martie 2017: Un nou studiu realizat de Honeywell (NYSE: HON), lider în domeniul confortului rezidențial și al eficienței energetice, arată că, deși aproape șase din zece (58%) consumatori casnici din România sunt preocupați de costul facturilor la energie, 43% nu iau măsurile necesare pentru a gestiona mai eficient încălzirea locuinței.

Studiul Honeywell „Obiceiuri privind încălzirea locuinței”, realizat pe un eșantion de peste 800 de proprietari de locuințe din întreaga țară, arată că 40% dintre aceștia sunt nevoiți să prioritizeze economiile în detrimentul menținerii nivelului de confort, prin limitarea gradului și frecvenței cu care își încălzesc locuințele. Aproape jumătate (46%) dintre respondenți au declarat că energia pe care o utilizează este facturată în baza unui consum estimat. Dintre aceștia, majoritatea (53%) au spus că înregistrează în mod regulat datorii în conturile de energie și sunt nevoiți să realizeze plăți suplimentare după sezonul de încălzire. Acest lucru reprezintă costul adițional pe care consumatorii trebuie să îl achite pentru a menține temperatura potrivită în locuință pe parcursul iernii.

„Acest studiu ne arată că încălzirea locuinței poate fi foarte costisitoare, în special pe timp de iarnă, iar pentru multe gospodării, nevoia de a reduce valoarea facturilor primează în fața confortului familiei”, a declarat Gelu Olteanu, Director Vânzări Environmental & Energy Systems în cadrul Honeywell. „În timp ce mulți proprietari de locuințe depun eforturi pentru a-și spori eficiența energetică, un procent semnificativ de gospodării nu aplică bunele practici pentru a-și gestiona obiceiurile referitoare la încălzire într-un mod mai eficient, pentru a reduce consumul de combustibil. De exemplu, prin utilizarea unui termostat modern, inteligent, oamenii pot menține mai ușor temperatura ideală în locuință și pot reduce facturile – cu până la 40%* în cazul sistemului nostru evohome.”

Conștientizarea bunelor practici de eficiență energetică este redusă

Studiul Honeywell arată că peste un sfert (26%) dintre respondenții români au fost nevoiți în trecut să împrumute bani de la prieteni ori familie, să apeleze la un card de credit sau la un împrumut bancar pentru a-și achita facturile de încălzire; dintre aceștia, unu din cinci (22%) spun că se află des în această situație.

Cu toate acestea, 37% dintre respondenți nu folosesc un termostat pentru a controla în mod eficient temperatura din locuințe, în timp ce 59% nu au capacitatea de a controla temperatura separat în fiecare cameră. Printre cele mai frecvente cauze ale risipei de combustibil se numără fluctuațiile de temperatură din locuință și încălzirea unor părți din casă care nu sunt folosite. Patru din zece respondenți (40%) care pot controla temperatura din fiecare cameră aleg să nu facă acest lucru deoarece este prea dificil sau consumă prea mult timp. Acest lucru sugerează că unii proprietari de locuințe au doar posibilitatea de a ajusta manual fiecare calorifer și nu le pot controla centralizat, printr-un termostat inteligent.

„Studiul Honeywell confirmă faptul că un număr mare de locuințe din România dispun de tehnologii de control al încălzirii învechite sau minimale, și subliniază nevoia proprietarilor de a-și actualiza tehnologiile din locuințe astfel încât să poată gestiona corect și eficient programul de încălzire”, a spus Prof. Emilia Cerna Mladin, președinte al Asociației Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România. „Termostatele conectate sunt ușor de instalat și de utilizat, pot fi configurate pentru a controla temperatura din camere sau zone separate, și pot fi asociate unor dispozitive personale, ca smartphone-ul sau tableta, pentru a permite utilizatorilor să își gestioneze încălzirea de la distanță. Asocierea unui termostat de bună calitate cu alte bune practici, cum ar fi folosirea termopanelor moderne, a izolațiilor corespunzătoare pentru clădiri și mentenanța constantă a centralelor termice, poate reduce semnificativ costurile și asigura nivelul de confort în locuință pe timp de iarnă.”

Studiul Honeywell a dezvăluit, de asemenea, că probabilitatea ca proprietarii de locuințe care nu utilizează un termostat să cunoască beneficiile de eficiență energetică ale acestor tehnologii este mai mică. Aproape jumătate (47%) dintre respondenții care nu utilizează un termostat nu au putut estima cu cât și-ar reduce facturile la energie dacă ar folosi unul, comparativ cu 27% dintre cei care utilizează un termostat. Un sfert (25%) dintre utilizatorii de termostate au estimat că pot economisi între 21% și 30% la facturile de încălzire prin folosirea unui astfel de dispozitiv.

Honeywell este lider mondial în domeniul tehnologiilor pentru locuințe și clădiri, inclusiv termostate, produse de securitate, soluții de siguranță la incendiu, fum și gaze, precum și tehnologii de contorizare inteligentă a energiei, pentru clădiri rezidențiale și comerciale. Portofoliul Honeywell de produse pentru gestionarea încălzirii din România include de la termostatul Single Zone, ideal pentru apartamente și proprietăți mici, la termostatul inteligent Honeywell evohome, care poate controla până la 12 zone separate dintr-o singură proprietate. Acesta poate fi, de asemenea, conectat la un smartphone sau la o tabletă pentru a oferi control complet asupra încălzirii locuinței, de la distanță. Mai multe informații despre termostatele Honeywell, beneficiile gestionării încălzirii locuinței și un ghid pentru Smart Zoning sunt disponibile la http://getconnected.honeywell.com.

Despre studiul Honeywell „Obiceiuri privind încălzirea locuinței”

Studiul Honeywell „Obiceiuri privind încălzirea locuinței” face parte din campania demarată de Honeywell la nivel european cu scopul de a înțelege și contribui la conștientizarea ineficienței energetice, ca urmare a practicilor inadecvate de încălzire a locuințelor. Campania se adresează proprietarilor de locuințe cu vârste de peste 18 ani, pentru a sublinia importanța încălzirii eficiente și a tehnologiilor care pot reduce costurile și risipa de energie. Cercetarea pentru acest raport a fost inițiată de Honeywell și implementată de SW Research în luna decembrie 2016. Cercetarea a fost desfășurată prin sondaj online, pe un eșantion de 4.096 de proprietari de locuințe din Republica Cehă (840), Ungaria (816), Polonia (811), România (817) și Slovacia (812). Respondenții sunt proprietari de locuințe cu vârste de peste 18 ani. Toate cifrele au fost rotunjite până la cea mai apropriată decimală. Mai multe informații despre produse și materiale vizuale sunt disponibile la cerere.

Despre Honeywell Home and Building Technologies

Honeywell Building Solutions face parte din Honeywell Home and Building Technologies (HBT), companie globală cu peste 44.000 de angajați în întreaga lume. HBT este lider în domeniul tehnologiei Internet of Things (IoT) și dezvoltă produse, software și tehnologii utilizate în peste 150 de milioane de locuințe și 10 milioane de clădiri la nivel mondial. Ajutăm proprietarii de locuințe să rămână conectați și să dețină controlul asupra nivelului de confort, securității și consumului de energie. Proprietarii și locatarii clădirilor comerciale utilizează tehnologiile noastre pentru a se asigura că imobilele lor sunt sigure, eficiente energetic, sustenabile și productive. Soluțiile noastre hardware și software avansate pentru contorizare ajută furnizorii de electricitate, gaze naturale și apă să aprovizioneze mai eficient clienții și comunitățile. Pentru mai multe informații și noutăți despre Honeywell Home and Building Technologies, vizitați: http://www.honeywell.com/newsroom.

Honeywell ( www.honeywell.com ) este o companie Fortune 100 din sectorul software-industrial, ce oferă soluții specifice, printre care produse și servicii aerospațiale și auto, tehnologii de control pentru clădiri, locuințe, industrii și materiale avansate, la nivel global. Tehnologiile noastre contribuie la o conectare mai bună a aeronavelor, mașinilor, locuințelor și clădirilor, precum și a centrelelor de manufactură, lanțurilor de aprovizionare și angajaților, pentru a face lumea un loc mai inteligent, sigur și sustenabil. Pentru mai multe informații despre Honeywell, vizitați www.honeywell.com/newsroom .

Sursa: Unitatea de Cercetare pentru Economisirea Energiei, Strathclyde University 2013 și TACMA 2013 – Economiile de energie citate au fost înregistrate pentru o locuință cu trei dormitoare, dispusă pe două niveluri, din Marea Britanie, în baza activității tipice dintr-o săptămână a unei familii cu patru membri, comparând un sistem de zonare inteligent evohome, cu configurările recomandate, și un sistem alcătuit dintr-un cronometru simplu și un termostat unitar de cameră neprogramabil, fără vane de calorifer termostatic. Economiile de energie înregistrate la nivel individual depind de configurările existente, mediu și stilul de viață.

AL PRESS

