Succes la tensiune maximă: C.S.M. Lugoj – S.C.M. Piteşti = 3 : 1 (25:23, 26:28, 25:21, 25:20)

C.S.M. Lugoj : Ionela Canea, Krista De Geest, Gabriela Bălae, Ramona Rus, Lorena Ciocian, Adriana Rotaru, Alexandra Warren, Natalia Preda, Olga Krasteva, Daiana Roman, Rossana Nistor, Denisa Jucu, Arina Ivașcu, Noemi Csillag.

Antrenori: Valerijan Luka – principal, Ugljesa Segrt – secund, Vasile Canea – prep.fizic

S.C.M. Pitești : Claudia Gavrilescu, Florina Chirilov, Denisa Viloiu, Carmen Mateaș, Diana Cărbuneanu, Andreea Ordeanu, Gracieli Do Monte, Mariana Sales Elias, Adina Stanciu, Cristina Zanfir, Isabela Dobra, Mihaela Ilina, Mihaela Panfil, Alexandra Stroe.

Antrenori: Ciprian Dârnescu – principal, Elena Bontaș – secund, Bogdan Vâlcu – pr.fizic.

Oficiali FRV: Alin Mateizer (Ploiești), Marius Ștefurac (Ploiești), observator: Mihai Ioanovici (București)

După cum știam, solida garnitură a Piteștiului, întărită în iarnă cu fostele internaționale Chirilov și Stanciu, și-a pus mari speranțe în obținerea de puncte în jocul de la Lugoj din week-end. Mai ales că în manșa din tur, în Trivale, gazdele se impuseseră în doar trei seturi, în urma unei evoluții consistente. Rămasă, față de formația care a promovat în 2016, cu o singură titulară – experimentata Cristina Zanfir, echipa piteșteană posedă la ora actuală un cumul de valori care – părere personală – poate obține mult mai mult decât agoniseala din clasament în acest moment. Cu un buget disponibil de 1.800.000 lei pentru sezonul competițional 2016 – 2017, formația ce duce mai departe tradiția Daciei Pitești, performeră importantă a voleiului românesc cu ani în urmă, și-a propus în primă fază ocuparea poziției șase la final de campionat, obiectivul schimbându-se din mers în ocuparea unuia din locurile 7 – 10 după derularea etapelor din tur. În care și team-ul argeșean a palpat realitatea evidentă că ediția curentă a campionatului primei ligi feminine e cea mai tare și echilibrată din ultimii ani, atât în zona de vârf, cât și în cea mediană.

Venit pentru lugojence după victoria muncită de la Craiova ( 3: 1), meciul cu S.C.M. Pitești a fost privit cu încredere, dar și circumspecție, având în vedere că oaspetele posedau câteva atu-uri importante. Cu sportive de certă calitate și experiență cum sunt ex- căpitanul naționalei Claudia Gavrilescu, Cărbuneanu, Zanfir, Mateaș, Chirilov, Ilina, Stanciu, Viloiu ( șase dintre ele cu evoluții în echipa reprezentativă de senioare sau cu titluri interne la Constanța și Blaj), braziliencele Sales și Do Monte, plus un staff tehnic bine dotat, adversarul din week-end trebuia tratat cu respect. Dar supus presiunii pe care o putea conferi calitatea de gazdă a C.S.M. – ului.

O gazdă care, în această ediție, a trecut în Sala Sporturilor lugojană de Iași, Craiova, Dinamo, Piatra Neamț, Tg.Mureș și Pitești, obținând victorii externe la Galați și Craiova și realizând, cu patru etape înaintea finalului de retur, un record de puncte vis-a-vis de campionatele ultimilor șapte ani. Având aproape un public numeros la fiecare etapă și beneficiind de condiții de pregătire foarte bune din punct de vedere al bazei sportive. O gazdă care, în majoritatea timpului în formula Canea – Ciocian – Bălae – De Geest – Krasteva – Rus – Rotaru (l) și-a impus jocul după ce în primele două seturi (care au durat peste o oră) aveam senzația că vom sta în sală un timp record și orice rezultat se poate consemna la final. Din fericire, pregătirea specială a acestui meci a dat roade, războiul psihologic din teren și de pe margine fiind câștigat finalmente meritat de Lugoj. Lucru pe care l-au remarcat și delegații desemnați de FRV la partidă, arbitrul internațional Alin Mateizer – șef al Colegiului Central al Arbitrilor și Mihai Ioanovici – președintele Comisiei Centrale a Observatorilor.

Realizând un procentaj relativ bun la preluarea din serviciu și forțând repunerea mingii în joc la limita maximă de risc (așa cum au procedat dealtfel și oaspetele), chiar și cu prețul unui număr mărit de greșeli, voleibalistele antrenate de Valerijan Luka au reușit să se mențină în majoritatea timpului la conducerea partidei, chiar dacă echilibrul a persistat și diferența pe tabelă nu s-a dovedit vreodată decisivă, primele două seturi fiind câștigate, dramatic și paradoxal, de formațiile conduse până spre finalul acestora. În ultimele două părți tensiunea s-a menținut, pentru victorie fiind determinant numărul mai mic de inexactități produs în terenul nostru, dovada nervilor mai bine struniți și pregătirii fizice superioare a C.S.M.-ului. Succes foarte important, preludiu la o nouă serie foarte grea ce propune deplasări la Iași (25.02.) și Tg.Mureș (8.03.), între care vă invităm să urmăriți la Lugoj, în data de 4 martie, de la orele 18,30, meciul cu Știința Bacău, autoarea inexplicabilei surprize a returului, înfrângerea de trei puncte de la Piatra Neamț, care a propulsat formația de sub masivul Pietricica pe o poziție șase pe care e greu, dar nu imposibil, să o părăsească până după etapa 22.

CSM Lugoj susține sâmbătă un nou meci în Moldova, în compania unui adversar – Penicilina – mai puternic decât în ultimele două ediții, cu șapte sportive străine, ce are ca obiectiv intrarea în Play-Off, practic același loc șase. Compromițându-l dacă nu obține cel puțin nouă puncte în ultimele patru etape, din care două acasă. Un adversar ce și-a câștigat meciurile importante pe teren propriu, realizând și bomba turului, 3 : 0 cu CSM București. Dar o întâlnire în care adversarii se cunosc foarte bine și, credem, orice rezultat poate apărea. Succes !

Rezultatele etapei a XVIII-a :

CV Unic Piatra Neamț – Știința Bacău = 3:0 (25:22, 26:24, 25:16) !!!

Dinamo București – SCM U. Craiova = 3:1 (25:14, 25:19, 23:25, 25:16)

CS Volei Alba-Blaj – ACS Penicilina Iași = 3:0 (25:12, 25:15, 25:16)

CSM București – Medicina Tîrgu Mureș = 3:0 (26:24, 25:16, 25:20)

CSM Târgoviște – CSU Galați = 3:0 (25:11, 25:10, 25:9)

CSM Lugoj – SCM Pitești = 3:1 (25:23, 26:28, 25:21, 25:20)

Clasament după optsprezece etape:

CS Volei Alba-Blaj 51 p C.S.M. Târgoviște 44 p C.S.M. București 44 p Știința C.S.U. Bacău 38 p Dinamo București 35 p C.V. Unic Piatra Neamț 26 p (31:32) C.S.M. Lugoj 23 p (28:37) A.C.S. Penicilina Iași 21 p (25:35) C.S.U. Medicina Tg. Mureș 20 p (23:35) S.C.M. Pitești 14 p C.S.U. Galați 5 p S.C.M. Univ. Craiova 3 p

Etapa viitoare, a XIX – a (25.02.2017)

ACS Penicilina Iași – CSM Lugoj

SCM Pitești – SCM U. Craiova

CSU Galați – CSM București

Medicina Tîrgu Mureș – CV Unic Piatra Neamț

Știința Bacău – CS Volei Alba-Blaj

CSM Târgoviște – Dinamo București (27.02., orele 18.00, direct Digi Sport)

Dan H. BRUDIU

