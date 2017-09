Superjoburi în marile orașe europene

Mai multe companii importante, active în vestul și centrul Europei, recrutează persoane care vorbesc limba română. Astfel de locuri de muncă pot fi găsite în aproape toate capitalele europene și în alte orașe importante, din Viena, Praga sau München, până la Londra, Amsterdam sau Dublin.

Viena, Austria. MGI Recruitment: Absolvenți de Business. Agenția de recrutare MGI Recruitment este în căutare de absolvenți ai unei facultăți cu profil economic, dispuși să-și înceapă cariera într-o companie în domeniul logisticii. Posturile disponibile sunt de stagiar și entry level, iar persoanele acceptate vor lucra cu clienții și partenerii companiei, de pe tot continentul. Candidații trebuie să fi absolvit recent o facultate de business, marketing, administrarea afacerilor, management, relații internaționale, logistică sau turism, și să cunoască, pe lângă limba română, germana – la nivel B2. Salariile încep de la 2.250 de euro, plus un sistem de bonusuri motivant. Angajatorul va oferi sprijin pentru găsirea unei locuințe și pentru transport.

Vilnius, Lituania. Western Union: Know Your Customer Associate. Western Union este un serviciu de transfer rapid al banilor, cu o istorie de peste 150 de ani, disponibil în mai mult de 510.000 de unități din 200 de țări. Rolul specialistului KYC este de a analiza modul în care clienții utilizează serviciile de transfer bancar ale Western Union. Pe lângă română, candidații trebuie să vorbească foarte bine limba engleză, să aibă studii superioare, să cunoască Microsoft Office, iar experiența în lucrul cu clienții constituie un avantaj.

Cracovia, Polonia. Uber: Community Support Repre-sentative. Persoanele angajate de Uber pentru acest post vor asigura asistență pentru clienți și șoferi (prin e-mail, chat, telefon), în momentul în care apar probleme. De aceea, candidații trebuie să demonstreze că pot fi calmi atunci când lucrează sub presiune, că au abilități de comunicare excelente și că pot lucra în echipă. Programul este de 40 de ore pe săptămână. Compania preferă absolvenții de facultate.

Amsterdam, Olanda. SDL: Localization QC Translator. Mai mult de 1.500 de companii din lume folosesc serviciile de traducere ale SDL, în mai mult de 200 de limbi. Pentru biroul din Amsterdam, compania recrutează un vorbitor de limba română, care va asigura acuratețea traducerilor pentru programe TV.

Dublin, Irlanda. Arvato: Content Reviewer. Furnizorul de servicii de tip contact center deținut de grupul media german Bertelsmann, cu birouri și în România, are nevoie de un vorbitor de limba română pentru biroul din capitala Irlandei. Persoana angajată va fi responsabilă de evaluarea conținutului din social media și a celui de publicitate. Cunoașterea limbii engleze este o condiție pentru angajare.

München, Germania. Da Vinci Engineering: Design Lead – Sensor. Compania cu sediul central în Stuttgart recrutează oameni „inteligenți și inovatori”, care să lucreze cu clienți precum Daimler, Porsche and Robert Bosch, din biroul din München. Principalele condiții sunt absolvirea unei facultăți de inginerie, 3-5 ani de experiență într-un post similar, cunoașterea limbilor germană și engleză, iar vorbitorii de limbă română pornesc cu un avantaj. Salariile pot ajunge la 60.000 de euro/an.

Londra, Marea Britanie. London School of Business: Marketing and Communications Executive. London School of Business (LSB) este una dintre școlile de afaceri cu cea mai rapidă creștere în învățământul superior din Marea Britanie. LSB vrea să-și completeze echipa cu un vorbitor de limba română. Salariul anual oferit va fi între 18.000 și 20.000 de lire.

Praga, Cehia. Amazon: HR Administrator. „Gigantul” Amazon vrea să-și completeze echipa de HR aflată în hub-ul regional din Praga. Contractul este permanent, iar compania oferă pachet de relocare, cursuri de limba cehă, transport public gratuit, carduri pentru activități sportive, discount-uri pentru numeroase servicii, pe lângă un pachet salarial atractiv. Candidații trebuie să fie vorbitori de română și engleză, și să aibă experiență în domeniul Resurselor Umane.

