The Huffington Post: România ar putea fi „cea mai frumoasă țară a Europei”

Potențialul turistic al României a fost elogiat într-un articol publicat sâmbătă de site-ul american The Huffington Post, în care se afirmă că țara noastră ar putea fi considerată „cea mai frumoasă din Europa”.

Autoarea articolului, Patti Morrow, blogger, fotograf și jurnalist specializat în călătorii, s-a declarat impresionată, printre altele, de Transfăgărășan, arhitectura cosmopolită din București, bisericile fortificate din Transilvania și de castelele Bran și Peleș.

În articol, intitulat „Is Romania Europe’s Prettiest Country? It Just Might Be” („Este România cea mai frumoasă țară a Europei? Chiar ar putea fi”), Patti Morrow a elogiat câteva obiective turistice ale României: „piețe din orașe încântătoare ce datează din timpuri medievale, dealuri cu pante blânde care se întind cât vezi cu ochii, castele învelite în misterul Contelui Dracula, perspective minunate asupra culmilor stâncoase ale munților și o rețea ce pare infinită de fortărețe și biserici”.

„Și să nu uităm de Transfăgărășan – fără îndoială cel mai spectaculos drum din lume. Frumusețea naturală a României și diversitatea ei culturală ar putea să vă surprindă. Mărginită de Marea Neagră din sud-estul Europei, printre atracțiile acestei țări se află și fluviul Dunărea și Munții Carpați”, a adăugat jurnalista americană în debutul articolului.

Patti Morrow a grupat obiectivele turistice ale României în trei categorii principale: „Orașe, cetăți și sate”, „Castele, fortărețe și biserici fortificate” și „Alte atracții”.

După vizita sa în România, Patti Morrow spune că țara noastră – și în special Transilvania – este locul în care se află „unele dintre cele mai bine conservate orașe medievale din Europa”.

Jurnalista a vizitat însă mai întâi Bucureștiul și s-a declarat impresionată de Palatul Parlamentului, labirintul de străduțe pavate cu piatră cubică și arhitectura specială din centrul vechi al capitalei, cunoscută în trecut și sub denumirea de „Micul Paris”. Ea a apreciat și magazinele de antichități, cafenelele și galeriile de artă din București.

Jurnalista americană a fost impresionată de Transfăgărășan, supranumit „cea mai bună șosea rutieră din lume” de realizatorii emisiunii „Top Gear”, dar și de peisajul uluitor al Munților Carpați, potențat de priveliști minunate spre barajul Vidraru, lacul glaciar Bâlea și numeroase cascade naturale.

AL PRESS

