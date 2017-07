The Rolling Stones Project by Tim Ries W/ Balazs Elemer Group pentru prima oară în România

Arad, Parcul Mihai Eminescu, 22 iulie 2017

Tim Ries, saxofonist al trupei The Rolling Stones, compozitor și producător, va concerta pentru prima oară în România, la Arad, în data de 22 iulie 2017.

Tim Ries a cântat și a înregistrat albume cu nume grele ale muzicii jazz, rock și pop. Alături de The Rolling Stones cântă din anul 1999, a avut colaborări cu Stevie Wonder, Paul Simon, Donald Fagen, Michael Jackson, Blood, Sweat and Tears, Rod Stewart, Lyle Lovette. A cântat alături de grei ai jazzului precum Red Garland, Donald Byrd, Hank Jones, Jack DeJohnette, Phil Woods, Tom Harrell, Chico Hamilton, Michael Brecker, Joe Henderson, Tony Bennett, Louie Bellson, Dave Liebman, Al Foster, John Patitucci, Danilo Perez, Bela Szakcsi Lakatos, Maria Schneider, dar și alături de cântăreața de fado Ana Moura, de cântăreața israeliană Ofra Haza și de cîntăreața palestiniană Mira Awad.

În anul 2005 Tim Ries lansează albumul The Rolling Stones Project, iar în anul 2008 – Stones World, ambele fiind versiuni proprii ale clasicelor piese ale formației britanice, rearanjate de Tim în stil jazz și alte genuri muzicale, fiind cu adevărat două albume eclectice, în care esența muzicii The Rolling Stones este fidel menținută, Tim adăugând varii semnături culturale prin rearanjarea muzicală a pieselor.

Ambele albume au primit aprecieri din partea presei de specialitate – dar nu numai – din întreaga lume, iar printre artiștii invitați alături de care a înregistrat cele două discuri se numără cei patru membri ai formației The Rolling Stones, Norah Jones, Sheryl Crow, Milton Nascimento, Sara Baras, Bill Frisell, John Scofield, Jack DeJohnette, Lisa Fischer, Bernard Fowler, Larry Goldings, Franck Amsallem, Eddie Palmieri, Brian Blade și Ana Moura.

La Arad, pe 22 iulie, Tim Ries va urca pe scenă alături de Balázs Elemér, cel mai râvnit compozitor și toboșar de jazz din Ungaria, care și-a înființat propria formație în anul 2000, formație care a fost distinsă deja de două ori cu premiul Fonogram, astfel Balázs Elemér Group a devenind una din cele mai celebre trupe de Jazz ale momentului.

Vocea feminină și masculină împlinesc roluri importante în stilurile lor, muzica fiind melodică, și adresându-se publicului larg. Muzica lor este caracterizată prin fuzionarea motivelor muzicale tradiționale ale mai multor popoare prin care au dovedit că este posibil și amestecul renascentist și baroc în jazz. Ascultând albumele lor, oricine poate simți, de la melodie la melodie, o călătorie muzicală în jurul lumii, din Ardeal până în Brazilia. Muzica lor profundă și pretențioasă este garanția unui zbor adevărat.

Accesul la concert și la toate evenimentele și activitățile din cadrul StrArad Street Festival este gratuit.

StrARad Street Festival este un eveniment organizat și finanțat de Primăria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură Arad și produs de Asociația Combinatul Urban de Cultură.

AL PRESS

