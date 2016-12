Tinerii din zona Făgetului au pornit cu colindele și în orașul nostru

Tinerii din zona Făgetului duc vestea Nașterii Domnului și în sufletele bătrânilor și a copiilor din Lugoj. Astfel că tineri din Parohia Bichigi sub îndrumarea Părintelui Emanuel Ciusa, împreună cu tineri din Mâtnicu Mic și de la Centrul de Zi pentru Copii ,,Patriarh Miron Cristea”, sub coordonarea Părintelui Emanuel Gafița au pornit a colinda și a transmite vestea bună a Nașterii Pruncului Hristos.

Prima gazdă la care ceata colindărilor s-a oprit în acest an a fost Complexul pentru Persoane Vârstnice ,,Sfântul Nicolae” din Lugoj.

După cuvântul de bun găsit adresat de către părintele Emanuel Gafița, în care a fost evidențiată importanța marelui praznic al Nașterii Pruncului Hristos, colindătorii au dat glas câtorva piese tradiționale perioadei în care ne aflăm, aducând totodată și mici daruri ce au fost împărțite beneficiarilor centrului. După încheierea momentului artistic, copiii au petrecut câteva clipe în mijlocul bătrânilor, încercând să emane câte ceva din puritatea si seninătatea copilăriei, bunicii rememorând cu bucurie vremea tinereții lor și istorisind tradițiile și obiceiurile populare ce caracterizau aceea perioadă.

Complexul ,,Sfântul Nicolae” a fost inaugurat în anul 2005 și are drept scop îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi prevenirea instituţionalizării acestora prin dezvoltarea serviciilor alternative. Principalele obiective urmărite de această instituție sunt: promovarea participării persoanelor vârstnice la viaţa socială şi cultivarea relaţiilor interumane, combaterea riscului de excluziune socială a persoanelor vârstnice, creşterea calităţii vieţii acestora și valorificarea potenţialului beneficiarilor prin activităţi specifice vârstei.

Al doilea popas al cetei de colindători a fost Centrul de Plasament din Lugoj. După tradiționalele colinde, au fost împărțite daruri beneficiarilor acestei instituții. La final, Părintele Emanuel Ciusa a adresat un scurt cuvânt de învățătură copilașilor, sfătuindu-i a se ruga lui Dumnezeu și a-i asculta pe cei ce le poartă de grijă, împlinind astfel și poruncile lui Dumnezeu. Domnul profesor Ionel Petrea, însoțitor al grupului de colindători și apropiat al centrului, i-a îndrumat pe copii a învăța cât mai bine și a fi întotdeauna exemple pozitive ale societății.

În cadrul Centrului de Plasament din Lugoj se asigură accesul copiilor aflaţi în dificultate, pe o perioadă determinată, aceștia beneficiind de găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale, copiilor fiindu-le oferită atât protecție, cât și asistență de specialitate.

,,Nu puteam nici în acest an să nu poposim în mijlocul acestor oameni minunați, devenind deja o tradiție vizitele noastre în mijlocul lor. Am găsit de cuviință să debutăm activitatea colindatului nostru cu cei ce ne aduc aminte de părinții și bunicii noștri. Ca de fiecare dată am fost primiți cu aceeași dragoste și bucurie cu care am fost obișnuiți. Căutăm întâi de toate să aducem un licăr de lumină și în sufletele celor care au rămas singuri, încercând totodată să transmitem un suflu nou al bunătății și al veseliei duhovnicești. Colinda este o Evanghelie populară, o Biblie nescrisă a Naşterii Domnului. Readucerea în atenţie a Naşterii Domnului, în fiecare an, ne arată că sărbătoarea Crăciunului este prezenţa permanentă a lui Hristos între noi. Suntem convinși că aceste momente vor rămâne în chivotul de aur al bătrânilor noștri și al copiilor instituționalizați ce nu au parte de familii și vor dăinui acolo în așteptarea Nașterii Pruncului Mesia”, a declarat Părintele Emanuel Gafița.

Estera CIMPONERIU

