Turneu internaţional de baschet

Sâmbătă, 13 mai, Sala Sporturilor “Lavinia Milosovici” a găzduit a IX-a ediție a turneului de baschet “Cupa Primaverii” în cadrul proiectului “Sportul pentru toți în comunitate”.

În acest an acțiunile din cadrul acestui proiect au fost organizate de catre Scoala Gimnaziala Nr.3 și ACS Probaschet în colaborare cu Primăria Lugoj și Inspectoratul Școlar Timiș.

Au participat echipe din Lugoj, Timișoara, Drobeta Turnu-Severin și Kladovo (Serbia).

La final clasamentul a fost următorul:

ACS Probaschet Lugoj KK Djerdap Kladovo CS Heart Drobeta Tr. Severin BC Timba Timișoara

Echipele au primit diplome de participare iar organizatorii au acordat și patru premii speciale. Astfel, cel mai tehnic jucător a fost declarat Ștefan Memu de la CS Heart Drobeta Tr. Severin, cel mai bun marcator a fost Polk Sara de la ACS Probaschet Lugoj, cel mai bun apărător – Milan Brecic de la KK Djerdap Kladovo iar diploma pentru cel mai fair play jucător a fost acordată lui Marius Rusu de la BC Timba Timișoara.

În pauza meciurilor părinții, bunicii si iubitorii de baschet aflați în sală au fost provocați la un concurs de aruncari la coș, concurs câștigat de Rodica Ciurescu, mama unui copil de la ACS Probaschet Lugoj.

„Mă bucur nespus că am reușit organizarea cu succes a acestui turneu și aș dori pe această cale să mulțumesc pentru sprijin Primăriei Municipiului Lugoj cât si sponsorilor Rieker România, Kuhntop, Mondial și Octavian Catering. Un motiv în plus de satisfacție îmi oferă faptul că echipa pe care o pregătesc a reușit să câștige turneul. Proiectul “Sportul pentru toți în comunitate” va continua mișcarea printr-o acțiune stradală ce se va desfășura în data de 29 Mai, pe splaiul C. Brediceanu din Lugoj, o acțiune prin care ne dorim să promovăm sportul în randul copiilor și nu numai. În cadrul acestei activități toți lugojenii pot încerca să joace baschet, fotbal, volei, tenis de masa, tenis de câmp, badminton, tir cu arcul și, de ce nu, să danseze. Invit pe această cale, toate școlile din Lugoj să participe împreuna cu copiii, deoarece Lugojul este atât un oraș al sportului de performanță cât și al celui de masă” a declarat prof. Elena Ignat din partea Școlii Gimnaziale nr 3 și a A.C.S. Probaschet Lugoj.

