Universitatea de Vest din Timișoara: contabilitatea – un domeniu care face performanță la nivel internațional

Internaționalizarea programelor academice de studiu este o realitate, mai cu seamă în ceea ce privește ariile de business, în cazul de față, contabilitatea. De mai bine de 15 ani, domeniul contabilitate din cadrul Universității de Vest din Timișoara este conectat, prin programe internaționale de cercetare, studiu și schimb de studenți, în cadrul unor proiecte în care este parte.

În aceste zile, în cadrul proiectului Erasmus+ nr. 2014-1-AT01-KA203-000965 „International Learning Platform for Accountancy” (http://ilpa-accounting.eu) sunt prezenți la Timișoara, în cadrul unei întâlniri operaționale, reprezentanții a nouă universități de prestigiu din Europa:

University of Innsbruck, Austria

Friedrich Alexander University Erlangen Nürnberg, Germania

Vytauto Didziojo University, Kaunas, Lituania

University of Kavala, Institute of Technology, Grecia

Bournemouth University, Marea Britanie

Politechnic of Porto, Portugalia

Corvinius University, Budapesta, Ungaria

University of Vigo, Spania

University Bretagne-Sud Vannes, Franța

la care s-au adăugat Southern Connecticut State University, New Haven, SUA, University of Urbino, Italia și University of Luxemburg.

„Proiectul este un demers realizat, pe o perioadă de trei ani, de universități ce sunt membre ale Association des Formations Européennes à la Comptabilité et à l’Audit și implică dezvoltarea unor studii de caz integrate, în domeniul standardelor internaționale de raportare financiară, analizei financiar-contabile, auditului financiar, etica în contabilitate ori responsabilității sociale a companiilor. Ulterior testării în cadrul a trei programe de studiu intensiv, cu participarea internațională a peste 200 studenți din cele 10 țări participante, plus Italia, Luxemburg și Statele Unite ale Americii (Budapesta-2015, Vannes-2016, Kavala-2017), studiile de caz vor fi disponibile pe o platformă on-line, a Universității din Innsbruck, pentru utilizare în cadrul actului de predare, în universități implicate. În toate cele patru arii dezvoltate prin proiect, cadrele didactice din Departamentul Contabilitate și Audit al Universității de Vest au avut contribuții atât în ceea ce privește construcția studiilor, cât și în ceea ce privește predarea în grupele internaționale de studenți”, ne-a declarat prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget, responsabilul de proiect din partea Universității de Vest din Timișoara.

Proiectul creează premisele cunoașterii preocupărilor academice ale cadrelor didactice implicate, precum și posibilitatea realizării de schimburi culturale și de bune practici între profesorii și studenții participanți la programele intensive, studiile oferind posibilitatea nu numai a creionării de rezultate, dar și a realizării de comparații între soluțiile naționale și cele internaționale în domeniul contabilității.

AL PRESS

