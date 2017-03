Vineri, 10 martie, volei: CSM Lugoj-CSU Galaţi

În această săptămână, în ultimul meci din retur, înaintea fazelor Play – Off și Play – Out în prima ligă la volei feminin, pentru sportul lugojean se prefigurează un joc cu șanse de victorie în compania uneia din formațiile care încearcă să reziste în primul eșalon al voleiului din România: C. S. U. Galați.

După seria marilor surprize pe care voleibalistele Lugojului le-au produs în victoriile cu Știința Bacău și la C.S.U. Tg. Mureș (ambele cu 3 : 2), urmează o partidă pe teren propriu pe care suporterii sunt invitați să o vizioneze

vineri, 10 martie, cu începere de la orele 18,30, între

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL LUGOJ

și

CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR GALAȚI

În cazul unei noi victorii, sunt șanse mari ca echipa să obțină calificarea între primele șase formații din România.

Intrarea este gratuită.

