Volei A1: C.S.M. Lugoj – Ştiinţa Bacău = 1:3 (25:20, 16:25, 18: 25, 20:25)

C.S.M. Lugoj – I. Canea, A. Pintea, S. Shvanska, G. Bălae, A. Cveticanin, N. Jakic, A. Rotaru (libero), M.Stojanovic, D. Roman, N. Preda. Antrenori: V. Luka, U. Segrt, V. Canea.

Ştiinţa Bacău – D. Rogojinaru, C. Cazacu, L. Ciocian, G. Faleş, G. Dancu, M. Albu (libero), I. Radu, M. Şipoş, I. Matache, A. Capelovies, L. Filipaş, A. Ciucu, A. Berdilă, R. Lupu.

Antrenori: F. Grapă, A. Cazacu, G. Bugiuianu.

Au condus jocul: C. Cristea, G. Gurguiatu. Observ. F.R.V.: Marian Stoica (toţi Bucureşti)

Spectatori: cca 600.

Aproape două ore au fost necesare pentru stabilirea echipei care să adauge puncte în zestrea startului de campionat. Învingătoare cu emoţii (3:1) la Bacău în faţa grupării Agroland în prima etapă, Ştiinţa s-a prezentat la Lugoj, pentru prima dată în ultimii ani, într-o garnitură complet românească. Având permanent în sextet voleibaliste de lot naţional cu experienţă în prima ligă (Rogojinaru, Cazacu, Albu, Faleş, Ciocian), la fel ca şi pe banca de rezerve (Radu, Filipaş, Capelovies). Mai mult, în intersezon trupa antrenată de Florin Grapă a înregimentat câteva sportive valoroase (Lupa-Hambele, Dancu, Şipoş, Berdilă, Ciucu) pe care mai multe formaţii le-au dorit în lot, dar nu le-au putut convinge cu argumente palpabile…

În minte cu premiera înregistrată în sezonul trecut (când Bacăul, ultima redută naţională neînvinsă de Lugoj în meciuri oficiale, a cedat la mare luptă în Sala Sporturilor), echipierele C.S.M. Lugoj au început foarte bine jocul, realizând şi câştigând un prim set aproape perfect, cum arată şi statistica partidei. După care situaţia s-a schimbat, elementul hotărâtor constituindu-l prestaţia coordonatoarelor de joc şi meciul impecabil pe care l-a reuşit căpitanul oaspeţilor, Denisa Rogojinaru. La 2:1 pentru oaspete, C.S.M. a revenit spectaculos în joc şi n-a lipsit mult să obţină puncte în economia clasamentului, fosta campioană desprinzându-se însă după egalitatea consemnată la punctul 20. La final, o victorie meritată după un joc plăcut şi spectaculos. Pentru oaspete, un nou succes cu 3:1 după două meciuri grele, pentru gazde, un preambul semireuşit înaintea a două deplasări grele, prima la Timişoara, cu Agroland, a doua la Bucureşti, cu Dinamo.

Chiar dacă startul sezonului se dovedeşte dificil pentru echipa antrenată de Valerijan Luka, în primele etape Lugojul nepornind în meciuri din postura de favorit, cu siguranţă jocul sextetului va creşte, odată cu înaintarea în competiţie. Din păcate, şi schimbarea de ultimă oră a coordonatoarei de joc cu doar câteva zile înaintea începerii campionatului nu avea cum să nu-şi pună amprenta pe evoluţia voleibalistelor lugojene, mai ales în faţa garniturilor care i-au fost opozante. Iar omogenizarea unui lot modificat în intersezon în proporţie de peste 50 % avea oricum nevoie de două-trei luni de antrenamente şi meciuri, chiar şi oficiale.

Urmează, în week-end, un meci istoric. E pentru prima oară în istoria voleiului când două echipe timişene se vor întâlni la nivelul primei ligi. Timişoara pregăteşte un mare eveniment în acest sens şi, reconfortat după victoria cu Dinamo din etapa a doua, Agroland pune preţ important pe acumularea a încă trei puncte în cursa pentru Cupele Europene pe care o are ca obiectiv. Cu un team alcătuit din sportive de top, unele foste componente ale C.S.M. Bucureşti câştigătoare ale Challenge Cup şi tinere valoroase, cu un staff tehnic bine structurat, o organizare potenţată de un buget pe măsura ambiţiilor, există premise ca “timişorencele” să intre chiar din primul an de A1 în hora europeană. De cealaltă parte, evident că şi Lugojul are dorinţa de a aduna puncte de pe orice teren, în competiţie cu echipele din zona a doua a clasamentului, pentru o clasare superioară. În acest sens, partida din Sala Constantin Jude (fosta Olimpia) se anunţă una foarte interesantă şi, sperăm, disputată.

Un eveniment special pentru noi se va consemna la start, când vor da mâna la fileu căpitanii celor două echipe. Diana Balintoni (Agroland) şi Ionela Canea (CSM Lugoj) sunt cele mai valoroase şi performante produse ale voleiului din Lugoj. De asemenea tehnicienii Bogdan Paul şi Valerijan Luka, autorii celor mai bune performanţe ale voleiului din Lugoj, realizate în perioada 2011-2018: trei locuri şase şi patru locuri şapte în A1, două turnee finale de Cupa României cu medalii de bronz, două participări în BVA Cup cu medalii de argint.

Lugojenii doritori a participa la meciul din etapa a treia dintre Agroland şi C.S.M. Lugoj se pot prezenta sâmbătă, 28 octombrie, orele 16.30, la Sala Sporturilor, unde un autocar cu 45 de locuri va efectua, gratuit pentru suporteri, deplasarea la Timişoara. Meciul din Sala C. Jude începe la orele 19.00 şi va fi arbitrat de brigada I. Buciu (Zalău) şi A. Suciu (Oradea), observator de joc fiind preşedintele F.R.Volei Gheorghe Vişan.

Rezultatele etapei a doua:

CSM Lugoj – Știința Bacău = 1 : 3 (25:20, 16:25, 18:25, 20:25)

Dinamo Bucureşti – ACS Agroland Timișoara = 1 : 3 (25:27, 26:24, 11:25, 23:25)

ACS Penicilina Iași – CS Medicina Tg. Mureș = 3 : 1 (25:16, 21:25, 23:17, 25:17)

Universitatea NTT Data Cluj – CSM Volei Alba Blaj = 0 : 3 (19:25, 12:25, 16:25)

CSM Bucureşti – CSM Târgoviște = 2 : 3 (24:26, 25:15, 25:7, 23:25, 12:15)

Dan H. BRUDIU

