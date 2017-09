Volei, Divizia A1, feminin: Încep jocurile şi turneele

Conform programului stabilit la startul pregătirilor, prim-divizionara C.S.M. Lugoj s-a deplasat săptămâna trecută in Serbia, la Banja Kovilaca, locul de cantonament al voleibalistelor de la Tempo Sremska Mitrovica, echipă nou-promovată în Wiener Statdische Liga, Superliga din ţara vecină. Revenite după o perioadă de anrenamente fizice combinate cu jocuri în compania trupei antrenate de Goran Nesic, voleibalistele ce reprezintă Lugojul în elită au continuat, inclusiv în week-end, antrenamentele în Sala Sporturilor, în componenţă completă a lotului. Care este format în acest moment din:

Ionela Canea, Gabriela Bălae, Adriana Rotaru, Daiana Roman, Natalia Preda, Denisa Viloiu, Svitlana Shvanska, Silvana Dascălu, Aleksandra Cveticanin, Nina Jakic, Monique Stojanovic, completat de sportivele junioare ale C.S.Ş. Lugoj Bianca Albăstroiu, Alexandra Panţiru, Georgiana Popa şi Denisa Jucu.

Chiar în aceste zile, odată cu vitala rectificare de buget aprobată de Consiliul Local în luna septembrie în valoare de 300.000 lei pentru C.S.M. Lugoj, sunt în derulare formalităţile în vederea efectuării formelor de transfer înternaţional al sportivelor străine din lot şi al legitimării componentelor noului lot la F.R. Volei.

Veşti bune vin, sperăm – necunoscând nivelul financiar, şi de la Consiliul Judeţean Timiş, acolo unde unitatea sportivă lugojeană va depune o cerere de finanţare ce va genera un contract în cursul lunii octombrie. Evident, speranţa lugojenilor într-o contribuţie substanţială din partea C.J. Timiş are la bază faptul că reluarea colaborării se face după trei semestre de pauză (2016 complet, 2017 sem. I), în care clubul şi, implicit, voleiul au resimţit şi resimt din plin lipsa unui buget care să confere liniştea organizării normale a activităţii.

Grupul pregătit de trio-ul Valerijan Luka – Ugljesa Segrt – Vasile Canea are în program, în paralel cu derularea celor două antrenamente zilnice la Sala Sporturilor, jocuri de antrenament cu partenere din prima ligă, plus participarea la două turnee de trei zile la care echipa a fost invitată, la Cluj Napoca şi Tg. Mureş. Tradiţionala competiţie “Cupa C.S.M. Lugoj” – ediţia 2017 va avea loc în perioada 29 septembrie – 1 octombrie şi va reuni în Sala Sporturilor “Ion Kunst-Ghermănescu” prim-divizionarele C.S.M. Lugoj, C.S.U. Medicina Tg. Mureş, O.K. Tempo Sremska Mitrovica (Serbia) şi Fatum Nyiregyhaza (Ungaria).

Campionatul primei ligi ia startul în 14 octombrie, cu deplasarea de la Blaj în faţa triplei campioane naţionale C.S.M. Volei Alba din localitate. Primul joc pe teren propriu al lugojencelor are loc sâmbătă, 21 octombrie, în compania Ştiinţei Bacău.

Dan H. BRUDIU

