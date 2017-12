Volei Divizia A1: Sâmbătă, ultimul bal. Şi vine campioana!

C.S.M. Lugoj – C.S.U. Medicina Tg. Mureş = 3 : 0 (25:23, 25:18, 25:17)

C.S.M. Lugoj: S.Shvanska, A.Pintea, A.Cveticanin, D.Roman, N. Jakic, G.Bălae, A. Rotaru, A.Panţiru, I.Canea, S.Dascălu, B.Albăstroiu, N.Stojanovic, N. Preda.

Antrenor: Valerijan Luka

C.S.U. Medicina: E.Varga, R.Buterez, R.Iancu, L. Dobriceanu, I.Cauc. C.Diţu, C.Arniceru, S.Străchinescu, A.Babas, S.Mocan, T. Rancz, L. Molnar, R.Ioan.

Antrenor: Predrag Zukovic

Au condus jocul: Cristian Cristea, Georgiana Gurguiatu (Bucureşti). Observator FRV: Mihai Vlădescu (Braşov).

Bălae (14p.), Jakic (12p.), Roman (12p.) şi Cveticanin (9p.) în tabăra lugojencelor, Dobriceanu (9p.), Iancu (9p.), Buterez (8p.) şi Varga (7p.) în cea a mureşencelor au fost cele mai productive voleibaliste, într-un meci în care remarcăm evoluţia coordonatorului Alexandra Pintea şi o evoluţie sigură a trupei pregătite de tehnicianul Luka, pentru adjudecarea punctelor care au fixat Lugojul pe poziţie de Play Off la final de an. Mulţumind suporterii care au populat Sala Sporturilor şi sunt, necondiţionat, alături de volei. O cronică a a meciului nu-şi are acum rostul. Am să reiau, din articolul trecut, ceea ce rămâne valabil în continuare şi are, evident, darul de a tulbura serios apele în colectivul a cărui singură vină e că şi-a făcut treaba la care s-a angajat înainte de start.

“Marile probleme financiare pe care clubul C.S.M. Lugoj – clar subfinanţat în condiţiile numărului de secţii şi obiectivelor acestora, dar şi existenţei datoriilor din anii trecuţi – continuă. Singura ramură sportivă de prima ligă exclusă inexplicabil din programul de finanţare a sportului de performanţă aprobat de Consiliul Judeţean Timiş – voleiul – se află în acest moment în situaţia în care sportivele şi antrenorii evoluează doar pentru onoare şi propriii suporteri. Din păcate, într-o stare permanentă de tensiune, în condiţiile în care restanţele financiare datorate au atins cote greu de suportat. Mai precis lunile septembrie – parţial, octombrie şi noiembrie pentru echipa nou formată. Plus încă două-trei luni, în cazul a trei sportive şi celor trei antrenori ce au rămas la echipă din sezonul trecut. Şi ne referim la lotul actual, nemaivorbind de sportivele care au părăsit lotul în vară. Motivele sunt de neînţeles, atât timp cât colegele de întrecere ale lugojencelor în Divizia A 1, precum şi alte multe grupări care activează în primele ligi de volei, baschet, handbal, fotbal, etc. sunt beneficiare de fonduri impresionante din partea autorităţilor locale şi judeţene în condiţii perfect legale. Exemplele sunt destule, dar n-are sens să le enumerăm aici.

Ne referim la fonduri publice majoritare (caz general în România), în condiţiile în care sumele obţinute din sponsorizări abia ajung pentru a achita cazări, utilităţi, taxe de studii universitare şi multe alte cheltuieli necesare pe care clubul de utilitate publică nu are posibilitatea legală de a le angaja din surse proprii.

Vorbim despre o grupare emblematică pentru municipiu, care se află de opt ani în prima ligă, mereu în primele şase oraşe ale ţării, având în perioada citată cele mai bune rezultate din istoria acestui sport în Lugoj. În condiţii mereu dificile, dar niciodată atât de nefavorabile şi lipsite de soluţii ca la momentul actual. În care grupul îşi propune şi poate realiza o performanţă similară cu cea realizată în sezonul trecut, intrarea în Play – Off A 1.”

Altfel, sănătoşi de-om fi, ne întâlnim la jocul pe teren propriu al lugojencelor (locul şase în clasament) ce se dispută sâmbătă, 16 decembrie, de la orele 18,30, contra triplei campioane C.S.M. Volei Alba Blaj (actualmente pe poziţia secundă). O trupă construită cu încredere, răbdare şi în condiţii materiale deosebite de inimoşii edili ai micii urbe ardelene, desigur cu sprijin foarte important al Consiliului Judeţean Alba. O grupare care, singură, beneficiază de un buget de trei ori mai mare decât întreg clubul C.S.M. Lugoj. Sau, mai sugestiv, de circa cinci ori cât cel pe care-l solicită şi de care are nevoie, anual, voleiul lugojean.

Prieteni, fiţi alături de fetele de la C.S.M. Lugoj în ultima reprezentaţie din 2017 !

Rezultatele etapei a noua:

O echipă oaspete ce a pierdut elemente grele din lot faţă de ediţia trecută, dar cu un tehnician – Predrag Zukovic – de două ori campion ca secund la Blaj care ştie şi arată meserie cu un colectiv mai tânăr, grupat în jurul valoroaselor Iancu, Varga şi Buterez. Felicitări colectivului lugojean foarte unit, din păcate la greu, pentru o victorie frumoasă.

Știința Bacău – Dinamo Bucureşti = 3 : 0 (25:20, 25:18, 25:21)

Dinamo rămâne un adversar greu de trecut, chiar dacă a trecut prin schimbări importante. Pe lângă centrii Field şi Marcovici (15 puncte împreună), relativ tinerele Artin (11p.), Motroc şi Ungureanu ( ambele câte 7 p.) cu Paşca la pupitru au dat de furcă trupei lui Florin Grapă într-un joc destul de echilibrat, ţinând cont de calculele hârtiei. Dinamo pierde momentan poziţia a şasea, de Play-Off, pe care o preia Lugojul. Pentru Bacău principalele realizatoare s-au dovedit Cazacu (14p.), Şipoş (9p.) şi Faleş (9p.).

CSM Volei Alba Blaj – UVT Agroland Timișoara = 3 : 0 (25:15, 25:18, 25:20)

Campioana rămâne invincibilă pe teren propriu, deşi a avut probleme cu Târgovişte şi, parţial, Bacăul. Chiar dacă veneau după victorii în deplasare la Dinamo, Cluj şi Tg.Mureş, jocul din sala Timotei Cipariu nu a oferit vreo şansă timişorencelor împotriva unui adversar care se pregăteşte de jocul şi şocul cu Volero Zurich din Champions League. Salaoru(12p.), Ilyasoglu(10p.), Aquino şi Cleger (câte 9p.) au punctat majoritar pentru Blaj, Lupescu (9p.), Bacşiş şi Petra (câte 6p.) la Agroland, pentru care urmează o partidă foarte importantă pe teren propriu, contra Ştiinţei Bacău.

ACS Penicilina Iași – CSM București = 0 : 3 (17:25, 14:25, 20:25)

Cea mai în formă echipă a momentului nu avea cum să cedeze vreun moment iniţiativa Penicilinei, într-un joc adjudecat la pas. Streşină (10p.), şi Grabovetskaya (9p.) au fost cele mai eficiente gazde, în timp ce, la bucureştence, Baciu (21p.), O.Medic (13p.) şi Radosova (11p.) au constituit artileria grea în jocul din week-end.

CSM Târgoviște – Universitatea NTT Data Cluj = 3 : 0 (25:21, 25:19, 25:21)

În revenire de formă, Târgoviştea a fost propulsată şi în acest joc, aparent la îndemână, de trioul braziliano-americano-spaniol Sousa – Fairs – Collar ( 9 – 14 – 14 p.) într-un meci în care şi-a rulat întreg lotul. Evoluţie curajoasă a clujencelor, echipă ce e în stare de rezultate mai bune, surprize chiar, în ciuda ultimului loc pe care îl deţine în ierarhie.

Clasament la final de tur 1:

S.M. Bucureşti 9 8-0-1-0 25 p. S.M. Volei Alba Blaj 9 8-0-0-1 24 p. S.U. Ştiinţa Bacău 9 7-0-0-2 21 p. S.M. Târgovişte 9 6-1-0-2 20 p. V.T. Agroland Timişoara 9 5-0-0-4 15 p. S.M. Lugoj 9 3-0-1-5 10 p. S. Dinamo Bucureşti 9 2-1-0-6 8 p. S.U. Medicina Tg. Mureş 9 2-0-0-7 6 p. C.S. Penicilina Iaşi 9 1-0-1-7 4 p. Universit. NTT Data Cluj 9 0-1-0-8 2 p.

Dan H. BRUDIU

