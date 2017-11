Volei Divizia A1: Un punct de la Bucureşti

Dinamo Bucureşti – C.S.M. Lugoj = 3:2 (25:21, 25:18, 22:25, 18:25, 15:12)

Sala: Dinamo, Bucureşti. Spectatori: cca 200.

Au evoluat:

Dinamo Bucureşti – A. Marcovici, A. Ştefan, A. Ungureanu, E. Field, R. Postea, D. Ariton, A.Artin, S. Motroc, B. Paşca, S.Teianu, I Kosinski (libero) Antrenor: Branko Gajic.

C.S.M. Lugoj – I.Canea, A.Pintea, S.Shvanska, G.Bălae, A.Cveticanin, N.Jakic, A.Rotaru (libero), M.Stojanovic, D.Roman, S.Dascălu, N.Preda. Antrenor: Valerijan Luka

Au condus jocul: Florin Dimachi (Galaţi), Mihai Rusinoiu (Brăila), Obs. F.R.V.: Dorin Ştefan (Bucureşti).

Meci devansat cu două zile (joi în loc de sâmbătă) datorită disputării în weekend, în aceeaşi sală, a meciului din Liga Campionilor la handbal feminin CSM București – Nykobing. Oponente – două formaţii cu probleme de program la startul campionatului, în care avuseseră adversari superiori şi nu obţinuseră vreun punct în clasament.

Miză mare deci pentru fiecare set câştigat, care s-a resimţit evident pe întreg parcursul jocului. Unul palpitant şi frumos pentru neutri, dramatic însă pentru cei implicaţi şi tensionaţi la pulsul partidei. Scriam în ediţia trecută că, în etapa a treia, Dinamo a odihnit la Târgovişte două din piesele de bază – Alida Marcovici şi Ana Maria Ştefan – pentru a le folosi la capacitate maximă în meciul cu Lugojul. Aşa s-a întâmplat, fostul centru al României în perioada sa cea mai fastă fiind una din principalele realizatoare de pe teren: 20 puncte, din 13 atacuri, 6 blocaje şi un serviciu as! Alături de ea, determinantă pentru succesul dinamovist s-a dovedit Adelina Ungureanu – 28 puncte, 19 din atac (sportivă la care clubul Agroland Timişoara a renunţat în vară şi pentru semnătura căreia au insistat Lugojul şi… Dinamo, ultima grupare cu argumente – se vede – superioare), a treia ca randament fiind americanca Elisabeth Field, cu 10 reuşite. În tabăra lugojeană, Svitlana Shvanska – 19 puncte (16 atac, 2 blocaje, 1 as), Nina Jakic – 19 puncte (11 atac, 3 blocaje, 5 aşi) şi Gabriela Bălae – 12 puncte (10 atac, 1 blocaj, 1 as) au semnat cele mai multe puncte pentru C.S.M., dar, din păcate, după o revenire spectaculoasă cu două seturi (trei şi patru) jucate excelent de la 0 : 2 la 2 : 2 şi un joc sigur şi agresiv până la 9 : 3 (!!) în setul cinci decisiv, deşi lugojencele au mai condus cu 10 : 7 şi 11 : 9, finalul a surâs dinamovistelor, cu un as şi două blocaje ale Alidei Marcovici (la Bălae – 12:11 şi Cveticanin – 14:12). Din păcate, o primă victorie ratată “la mustaţă” într-o partidă de la care ne doream mai mult, dar în care puteam să obţinem chiar mai puţin decât punctul care s-ar putea să conteze la final, măcar în lupta directă de clasament cu Dinamo.

Meciul ce ne-a adus primul punct anticipează un altul pe care sportivele antrenate de Valerijan Luka îl abordează cu un singur scop: victoria. Sâmbătă, 11 noiembrie, de la orele 18,30, altă întâlnire “care pe care” în faţa unui adversar mereu incomod şi imprevizibil: Universitatea NTT Data Cluj. Faţă de lotul care a obţinut promovarea în primăvară, reprezentanta Clujului, substanţial revigorată material de gigantul concern japonez NTT Data cu sediul din România în urbea ardeleană, noutăţile sunt destule: pe lângă Bucur, Grama, Ariton, Vodă, Bara şi Podină, apar acum Adina Stanciu şi Carmen Dârnescu (Piteşti), Sorina Buz-Răileanu (Piatra Neamţ) şi fosta coordonatoare a naţionalei Sabina Miclea (Bacău), antrenorii echipei fiind din acest sezon Ciprian Dârnescu şi Luminiţa Trombiţaş.

După un debut de sezon în care Lugojul n-a pornit favorit în faţa adversarilor din primele patru etape, plecăm acum cu prima şansă în jocul de pe teren propriu în faţa Universităţii Cluj. Pe lângă o bună pregătire a meciului, va fi nevoie de ambiţie şi determinare pentru a obţine prima victorie în 2017-2018 în compania unei echipe care nu vine în excursie la Lugoj, ci vizează obţinerea primelor puncte.

Fiţi alături de grupul C.S.M. Lugoj!

Rezultatele etapei a patra:

Dinamo Bucureşti – CSM Lugoj = 3 : 2 (25:21, 25:18, 22:25, 18:25, 15:12)

CSM București – CSM Volei Alba Blaj 3:1 (22:25, 25:18, 26:24, 25:22)

Rezultat – surpriză, total meritat însă. Joc spectaculos, desfăşurat într-o atmosferă deosebită în Sala Elite din Capitală.

Universitatea NTT Data Cluj – UVT Agroland Timișoara 0:3 (25:27, 11:25, 19:25)

Agroland confirmă, Clujul amână obţinerea primului punct.

ACS Penicilina Iași – Știința Bacău 0:3 (14:25, 13:25, 19:25)

Rezultat aşteptat, puţin sever totuşi ca proporţii ale scorului.

CSM Târgoviște – CSU Medicina Tîrgu Mureș 3:1 (25:16, 25:13, 23:25, 25:12)

După ce a cedat set Iaşiului pe teren propriu, Târgoviştea repetă figura cu Mureşul, o echipă cu evoluţii curajoase la debut.

Dan H. BRUDIU

14

Apreciază: Apreciere Se încarcă...