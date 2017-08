Volei feminin Divizia A 1

Debutul actualei ediţii de campionat în divizia A 1 la volei feminin fiind prevăzut în 14octombrie, cele două luni ce despart formaţiile din primul eşalon de startul sezonului 2017-2018 sunt, în principiu, de conturare a loturilor şi pregătire în cantonamente şi jocuri. E o ediţie cu totul specială, având în vedere că, prin retragerea cluburilor din Piteşti şi Piatra Neamţ, configuraţia competiţiei va fi uşor schimbată. Astfel încât, cel puţin deocamdată, conform tragerii la sorţi pentru tabela Berger cu zece echipe, se prefigurează o derulare a evenimentelor în care lugojencele de la Clubul Sportiv Municipal vor avea, până la finele lui 2017, următorul program:

deplasare CSM Volei Alba Blaj (et.1, 14 oct.), acasă Ştiinţa Bacău (et.2, 21 oct.), depl. Agroland Timişoara (et.3, 28 oct.), depl. Dinamo Bucureşti (et.4, 4 nov.), ac. Univ. NTT Data Cluj (et.5, 11 nov.), depl. Penicilina Iaşi (et.6, 18 nov.), acasă CSM Bucureşti (et.7, 25 nov.), deplasare CSM Târgovişte (et.8, 2 dec.), acasă CSU Medicina Tg. Mureş (et.9, 9 dec.), acasă CSM Volei Alba Blaj (et.10, 16 dec.).

Deloc plăcută circumstanţa restrângerii numărului de formaţii, cele rămase încercând, cu atât mai mult, cu forţele de care dispun, a-şi forma şi consolida loturi competitive pentru o ediţie care va fi, opinie personală, mai echilibrată decât cea precedentă, şi care poate aduce la rampă câteva serioase surprize.

Dintre mutările importante ale formaţiilor de top din prima ligă:

CSM Volei Alba Blaj – achiziţii

Ana Abel Cleger (Cuba), Selime İlyasoğlu (Turcia), Lisa Izquierdo Mocasqui (Germania), Lena Möllers (Germania), Mariana Thomaz de Aquino (Brazilia), Renata de Andrade Maggioni (Brazilia), Petya Barakova (Bulgaria). În lot: Nneka Onyejekwe, Adina Salaoru, Marina Vujović (Serbia), Darko Zakoč (Serbia, antrenor principal), Stefan Ljubicić (Serbia, antrenor secund), Bojan Perović (Serbia, antrenor secund)

CSM București – achiziţii

Suzana Ćebić (Serbia), Kristina Mikhailenko-Kicka (Belarus), Olivera Medić (Serbia), Naoko Hashimoto (Japonia), Ioana-Maria Baciu,Tatsiana Markevich (Belarus), Noemi Signorile (Italia), Iryna Trushkina (Ucraina). În lot: Sofija Medić (Serbia) Nicole Koolhaas (Olanda), Nikola Radosová (Slovacia), Andreea Ispas, Alexia-Ioana Căruțașu, Francesca Alupei, Ferhat Akbaş (Turcia, antrenor principal), Marius Măcicășan (antrenor secund).

CSM Târgoviște – achiziţii

Lenka Dürr (Germania), Veronika Hrončeková (Slovacia), Lousiane Souza (Brazilia), Lianna Sybeldon (SUA), Erin Fairs (SUA), Danielle Smith (Canada), Alexandra-Alice Kapelovies, Adina-Maria Roșca, Ramona Rus, Guillermo Naranjo Hernandez (Spania) – antrenor principal, Akis Efsthatopoulos (Grecia) – antrenor second. În lot; Milagros Collar (Spania), Ramona-Isabela Marciu, Alexandra Trică, Diana Calotă.

Știința Bacău – achiziţii

Gabriela-Bianca Dancu, Ana-Maria Hambele, Ana-Maria Berdilă, Melinda Șipoș, Roxana Lupu-Geoge, Karina Görbe. În lot: Lorena Ciocian, Iuliana Matache, Georgiana Faleș, Loredana Filipaș, Denisa Rogojinaru, Irina Radu, Cristina Cazacu, Mihaela Albu, Florin Grapă (antrenor principal), Aurel Cazacu (antrenor secund).

Printre alte nume interesante pe listele de transferuri:

Roxana Bacşiş (de la VB Nantes – Franţa la Agroland Timișoara)

Adelina Ungureanu (de la UVT Agroland Timișoara la Dinamo)

Diana-Andreea Ariton (de la SCM Pitești la Dinamo)

Sonia Teianu (de la Medicina Tîrgu Mureș la Dinamo)

Beatrice-Ramona Postea ( de la SCM U. Craiova la Dinamo)

Andreea-Maria Petra ( de la Medicina Tîrgu Mureș la Agroland)

Ariana Pîrv (Italia – România, de la CSM București la Agroland)

Diana Cărbuneanu ( de la SCM Pitești la Agroland)

Sorina Buz ( de la Unic LPS Piatra Neamț la Univ. NTT Data Cluj)

Adriana Bobi (de la Unic LPS Piatra Neamț la Univ. NTT Data Cluj)

Adina Stanciu (de la SCM Pitești la Univ. NTT Data Cluj)

Carmen Dîrnescu (de la SCM Pitești la Univ. NTT Data Cluj)

Sabina Miclea-Grigoruță (de la Știința Bacău la Univ. NTT Data Cluj)

Ciprian Dîrnescu – antrenor principal (de la SCM Pitești la Univ. NTT Data Cluj)

Luminiţa Trombiţaş – antrenor secund la principal la Univ. NTT Data Cluj

Aşa cum se vede, achiziţii de mare calitate la Blaj, ofensivă impresionantă a clubului vicecampion CSM Bucureşti la titlu, menţinerea solidă a lotului la Târgovişte şi ofensivă a Bacăului pe piaţa românească. De asemenea, migrare a sportivelor cu experienţă de la Piatra Neamţ şi a blocului piteştean, incluzând antrenorul, spre nou promovata din Cluj, beneficiară din acest an a unui puternic sponsor japonez din IT, plus ştiutele ambiţii de succes ale Agrolandului, concretizate în transferuri de calitate (patru sportive de lot naţional din România, una din Muntenegru), ultimul nume, Roxana Bacşiş, fiind şi cel mai spectaculos în această campanie.

Clubul lugojean va finaliza în circa două săptămâni discuţiile pentru creionarea noii formule, posturile pentru care se doresc concretizări fiind cele de centru, universal şi extremă. Vom reveni.

Dan H. BRUDIU

Apreciază: Apreciere Se încarcă...