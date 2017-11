Vor fi premiaţi elevii olimpici

Marți, 5 decembrie, de la ora 13.00, la Teatrul Municipal „Traian Grozavescu”, Primarul Municipiului Lugoj prof. ing. Francisc Boldea va face tradiționala premiere anuală a elevilor olimpici şi a dascălilor care i-au pregătit.

„Întotdeauna am considerat școala unul din cei trei piloni importanți alături de familie și biserică, în pregătirea noilor generații pentru viața în societatea de astăzi cu problemele și provocările actuale. Am tot respectul pentru munca pe care o desfășoară cadrele didactice, ani de zile am lucrat eu însumi în învățământ și știu că în spatele unor rezultate deosebite stau eforturi considerabile atât din partea elevilor cât și a dascălilor. De aceea consider deosebit de important să răsplătim excelența, să premiem performanța, iar rezultatele la olimpiadele școlare sunt cele mai bune dovezi ale reușitei. An de an am alocat în buget sume pentru premierea elevilor care au obținut rezultate deosebite, am făcut-o și în acest an și o vom face în continuare. Anul acesta numărul elevilor cu rezultate deosebite pe care îi vom premia în 5 decembrie este mai mare cu 20 față de anul trecut și acest lucru ne bucură. Este dovada că școala lugojeană formează în continuare elite. Nu-mi rămâne decăt să sper că măcar o parte din acești elevi eminenți vor alege să se întoarcă și să-și desfășoare activitatea profesională viitoare în orașul natal, unde s-au format.”a declarant Francisc Boldea, Primarul Municipiului Lugoj.