Vrei să plasezi pariuri live? Încearcă aceasta casă online

Inainte de a-si crea cont la o casa online, utilizatorii studiaza oferta de pariuri pre-live si live, dorind sa vada, de asemenea, daca acea casa beneficiaza de o aplicatie de mobil.

Sigur, aceste aspecte sunt destul de importante, chiar recomandandu-va sa le studiati cu seriozitate inainte de a va inregistra la o casa de pariuri. Un alt aspect, neglijat de multi pariori inainte de a se inscrie, il reprezinta oferta de pariuri live. Aici nu ne referim doar la studierea ei intr-un anumit moment al zilei, ci urmarirea ei timp de mai multe zile.

O oferta live bogata nu se rezuma doar la multitudinea de pariuri

Este adevarat, o oferta bogata pre-live ne induce faptul ca acea casa online dispune si de o oferta live la fel de bogata si viceversa. Sunt insa situatii in care o casa online ce prezinta o oferta pre-live saraca are parte de una live bogata sau mai ales unele ce beneficiaza de o oferta pre-live bogata, dar de una live saraca. Cand spunem saraca, ne referim atat la pariurile propriu-zise, cat si la lipsa transmisiunilor in direct sau a lipsei optiunii Cash Out (Inchide Pariu).

Putine case de pariuri se lauda cu o oferta live bogata

Una dintre cele mai apreciate case online, in special datorita ofertei bogate atat pre-live, cat si live, dar si datorita altor aspecte, este Netbet. Aici intalnim foarte multe evenimente live intr-un anumit interval de timp, insa si multe optiuni pentru fiecare eveniment in parte. Evident, fotbalul este privilegiat, avand zeci sau chiar peste 100 optiuni in cazul meciurilor importante, insa nici alte sporturi, importante sau nu chiar atat de vizualizate de romani, beneficiind de multe variante de pariere.

De asemenea, sa spunem ca Netbet prezinta transmisiuni live pe platforma Netbet TV, dintre competitiile importante transmise remarcand La Liga, Bundesliga, Ligue 1 sau calificarile din cupele europene in ceea ce priveste fotbalul, turneul de la Wimbledon, din circuitele ATP si WTA si Cupa Davis, referindu-ne la tenis sau FIBA International daca ne referim la baschet. Totodata, la Netbet aveti posibilitatea de a inchide pariul (Cash Out), statistici si elemente de reprezentare grafica sau posibilitatea de a adauga un meci la Favorite.

Dupa cum am precizat mai sus, Netbet este una dintre cele mai apreciate case online, nu numai dintr-un singur motiv, ci din mai multe. Pentru a le afla este de ajuns sa studiati recenzia casei Netbet de pe site-ul Intelbet. Pe pagina recenziei Netbet se gasesc informatii despre calitatea cotelor, dar si despre oferta live, respectiv cea pre-live. Tot aici intalniti 3 puncte forte, insa si 3 puncte slabe ale acestei case de pariuri, aspect care poate influenta decisiv utilizatorii in vederea inregistrarii.

De asemenea, pe pagina recenziei veti descoperi doua butoane, care va permit sa va expuneti opinia sau nemultumirea in legatura cu acea casa de pariuri. Astfel, daca doriti sa va spuneti parerea, prin asta intelegand sa scrieti unul sau mai multe puncte forte si/sau puncte slabe ale casei Netbet, o puteti face accesand butonul “Adauga feedback”. In cazul in care intampinati o problema legata de contul dumneavoastra, nu ezitati sa selectati butonul “Adauga o reclamatie” si sa specificati problema cu lux de amanunte, fiind chiar indicat sa adaugati si un print screen legat de problema avuta. Administratorul Intelbet va trimite apoi reclamatia unui reprezentant al acelei case. In cazul in care, intr-adevar, greseala apartine casei de pariuri, este foarte probabil sa primiti o recompensa in cont. Acest format al recenziei il gasiti nu doar la https://intelbet.ro/case-de-pariuri/netbet/, ci si la toate casele de pariuri licentiate.

In cazul in care recenzia caselor online nu este de ajuns pentru a va forma o opinie, poate veti dori sa consultati clasamentele obiective din stanga site-ului, clasamente care cuprind toate casele online licentiate. Clasamentele sunt alcatuite in functie de diverse aspecte, cum ar fi: calitatea cotelor, a ofertei live si pre-live, popularitatea lor in randul utilizatorilor Intelbet, insa si alte aspecte.

https://intelbet.ro/ (site licentiat ONJN, conform Deciziei nr. 1067/23.06.2016) incurajeaza parierea responsabila. Promovam parierea ca pe o activitate pur recreativa si nu ca pe o sursa de venit. Site-ul este strict interzis minorilor.

