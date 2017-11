Wizz Air deschide ruta nouă Timişoara – Tel Aviv, prima ce uneşte oraşul cu o destinaţie din afara Europei

Timişoara a devenit cel de-al cincilea aeroport din România cu zboruri directe către Tel Aviv.

anul acesta, aproape 595 mii de pasageri din şi spre Timişoara s-au bucurat de preţurile scăzute Wizz, în creştere cu 5,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut

în cei opt ani de la lansarea bazei locale compania a transportat 4 milioane de pasageri

Timişoara, 3 noiembrie 2017: Wizz Air, cea mai mare companie aeriană low cost din Europa Centrală şi de Est şi cel mai mare transportator aerian din România, anunţă astăzi deschiderea noii rute din Timişoara către Tel Aviv, prima rută ce leagă oraşul de pe Bega cu o destinaţie din afara Europei. Pasagerii WIZZ dornici să descopere această destinaţie populară de vacanţă, aflată pe coasta Israelului, îşi pot rezerva deja bilete pe wizzair.com, de la doar 129 de lei*.

Cu deschiderea rutei către Tel Aviv, pasagerii din Timişoara se pot bucura acum de 16 destinaţii spre 8 ţări, disponibile în reţeaua WIZZ de preţuri scăzute, inclusiv popularele rute spre Bruxelles Charleroi, Madrid, Eindhoven şi Munchen Memmingen. WIZZ caută să ofere cele mai mici tarife posibil şi propune bilete de la 39 lei* din Timişoara, subliniind încă o dată angajamentul său de a democratiza călătoriile aeriene în România şi de a stimula în continuare turismul şi relaţiile de afaceri între ţări.

Ca linia aeriană principală a oraşului Timişoara, Wizz Air şi-a câştigat încrederea şi loialitatea a peste 4 milioane de pasageri transportaţi din 2008, de la începutul operaţiunilor sale de pe aeroportul internaţional Traian Vuia. Anul aceasta, în februarie, WIZZ a sărbătorit opt ani la baza sa din oraş, ce deţine două aeronave moderne Airbus A320, ceea ce reprezintă o investiţie de aproape 200 milioane de dolari**. O echipă formată din 69 de profesionişti în aviaţie lucrează în cadrul acestei baze locale. În primele 10 luni din acest an, Wizz Air a transportat mai mult de 595.000 de călători pe rutele sale din Timişoara, ceea ce reprezintă o creştere cu 5,5% față de perioada anterioară. În plus, compania susţine mai mult de 450*** de locuri de muncă la nivel local, în acest an, în industrii asociate.

Dovedind dedicarea şi angajamentul faţă de pasagerii din România din ultimii zece ani, WIZZ propune mereu noi oportunităţi de călătorie la preţuri scăzute care să vină în întâmpinarea nevoilor clienţilor. Populara destinaţie Tel Aviv este acum disponibilă de pe cinci aeroporturi din România, inclusiv din Cluj-Napoca, Iaşi sau Craiova. Începând din 18 septembrie ruta la preţ scăzut Bucureşti – Tel Aviv este zilnică.

Tel Aviv, un oraş modern, vibrant şi cosmopolit este perfect pentru vacanţe în orice perioadă a anului, cu faleze ce aduc aminte de cele aflate în Miami, cu kilometri de coastă mediteraneană unde te poţi bronza în voie tot timpul anului, cu cafenelele şi inovaţiile culinare cum nu întâlneşti niciunde în lume. În plus, la doar o oră distanţă, o altă destinaţie de top, Ierusalim, îşi întâmpină călătorii cu istorii şi poveşti vechi de secole, cu alei întortocheate şi aşezăminte religioase, cu o gastronomie delicioasă sau muzee şi galerii de artă extrem de bine apreciate. Călătorii dornici de şi mai multe distracţii sau aventuri se pot bucura de excursii de o zi cu plecare din Tel Aviv sau Ierusalim spre Marea Moartă, spre întinderile uluitoare ale deşertului Mitzpe Ramon sau spre satul pescăresc Capernaum.

NOUA RUTĂ WIZZ AIR DIN TIMIŞOARA

Rută Zile de plecare Preţuri de la* Timişoara –Tel Aviv luni, vineri RON 129

Sorina Ratz, Wizz Air Communications Manager declară: “Ne bucurăm să fim primii care deschidem o rută în exteriorul Europei pentru pasagerii din Timișoara. Noul zbor dintre Timişoara şi Tel Aviv este operat cu două frecvențe săptămânale, oferind un program perfect călătorilor din Timișoara pentru a descoperi una dintre cele mai populare destinații de vacanță, istoria fascinantă a oraşului Tel Aviv, a împrejurimilor acestuia, dar şi plajele însorite, la preţuri scăzute începând de la 129 lei*. Wizz Air, liderul pieţei aeriene din România, va continua să extindă reţeaua de rute prin practicarea celor mai mici preţuri pentru pasageri, dar în acelaşi timp şi prin oferirea unui experiențe excelente de călătorie. Echipajul nostru abia aşteaptă să îi întâmpine pe pasageri la bordul flotei WIZZ, cea mai tânără din Europa!”

Președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, afirmă: „Noua rută aeriană deschisă de pe Aeroportul Internațional Timișoara spre Israel, cu destinația Tel Aviv, și de altfel singura legătură aeriană a zonei de vest a țării cu un punct din afara Europei, oferă reale oportunități economice, culturale și turistice. Astfel, locuitorii din Banat ce doresc să viziteze Israelul o vor putea face mult mai ușor de acum, iar potențialii turiști israelieni vor putea veni să viziteze județul Timiș și în general zona de vest a țării. Această legătură aeriană are o importanță aparte şi pentru comunitatea evreiască din Banat. Apreciez foarte mult și găsesc ca fiind oportună deschiderea noii rute aeriene ca urmare a colaborării dintre aeroport și compania aeriană Wizz Air.”

Iulian-Daniel Idolu, Directorul General Aeroportul Internațional Timişoara, completează: “Inaugurarea cursei spre Tel Aviv este un moment important în istoria Aeroportului Internaţional Timişoara, fiind în prezent singura cursă aeriană regulată spre o destinaţie din afara Europei. Considerăm că această nouă destinaţie operată de compania aeriană întăreşte relaţiile cu partenerii noştri de la Wizzair, oferind 16 destinaţii directe de la/la Aeroportul Internaţional Timişoara, un aeroport eficient şi sigur, aflat în proces de dezvoltare. Această destinaţie va dezvolta legăturile istorice pe care zona Banatului le are cu statul Israel, din punct de vedere turistic şi din punct de vedere economic cât şi datorită unei comunităţi numeroase a unor cetăţeni israelieni originari din România, precum şi a celor care au efectuat studii universitare în Timişoara.”

Despre Wizz Air

Wizz Air este cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, care operează o flotă de 81 de aeronave Airbus A320 şi A321 şi oferă mai mult de 550 de rute de la 28 de baze, ce asigură conexiunea între 144 de destinaţii din 43 de ţări. La Wizz Air o echipă de peste 3.300 de profesionişti în aviaţie livrează servicii superioare şi tarife foarte scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 23,8 de milioane de pasageri în 2016. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ și este inclusă în calculul indicilor FTSE 250 și FTSE All-Shares. Wizz Air este membră a Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), companie de referință la nivel global în ceea ce privește recunoașterea siguranței companiilor aeriene. Wizz Air a fost aleasă recent “Value Airline of the Year 2016” de editorii Air Transport World, una dintre cele mai importante reviste de aviație dar şi “Low Cost Airline of the Year” de către Centrul pentru aviaţie (CAPA), furnizor important de informaţii şi analize despre industria aeronautică.

un singur segment, cu toate taxele obligatorii incluse

** www.airbus.com/presscentre/pressreleases/press-release-detail/detail/new-airbus-aircraft-list-prices-for-2016/

*** conform ACI (Airports Council International) la fiecare 1 milion de pasageri transportați pe parcursul unui an se facilitează 750 de locuri de muncă în regiune

