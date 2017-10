Wizz Air sărbătoreşte 4 milioane de pasageri în Timişoara

Timişoara, 2 octombrie 2017: Wizz Air, cea mare companie aeriană low cost din Europa Centrală şi de Est şi liderul companiilor aeriene din România, sărbătoreşte 4 milioane de pasageri transportaţi pe rutele sale la preţ redus din Timişoara. Pasagerul norocos cu acest număr a călătorit pe zborul de la Frankfurt Hann şi a fost întâmpinat pe aeroport, la sosire, cu un voucher valoric oferit de WIZZ special pentru acest eveniment.

Wizz Air a început operațiunile de la Aeroportul Internațional Timișoara în 2008 și de atunci a investit permanent în rețeaua sa în continuă creștere, mereu în căutarea de a aduce mai multe oportunități de călătorie low-cost pentru clienții săi. În februarie 2009, Timișoara a devenit baza WIZZ cu numărul 10 în rețea și a treia din România, dovedind în acest fel angajamentul său față de zonă, de a crea beneficii importante pentru comunitatea locală prin stimularea pieței locurilor de muncă în domeniul aviației și industriile conexe, precum și creşterea conexiunilor de business cu alte țări europene.

Cu două aeronave alocate, o investiție de aproape 200 de milioane de $*, o echipă locală formată din 70 de angajați, rețeaua Wizz Air cu tarife reduse din Timişoara oferă acum 16 rute spre 8 țări, inclusiv mai multe destinații mari din nordul Italiei, cum ar fi Bari, Milan Bergamo, Veneția Treviso sau conexiuni în unele dintre cele mai mari orașe din Europa, cum ar fi Eindhoven, Valencia sau Paris Beauvais.

Sorina Ratz, Wizz Air Communications Manager, declară: “Ca principala linie aeriană a oraşului Timişoara, Wizz Air este mereu în căutare de oportunităţi de călătorie cu adevărat accesibile, alături de excelente servicii de bord pentru şi mai mulţi pasageri. Astăzi sărbătorim un reper important – întâmpinarea pasagerului WIZZ cu numărul 4 milioane pe zborul companiei de la Frankfurt la Timişoara. Un alt moment demn de menţionat pentru pasagerii din Banat va fi începerea din 30 octombrie a rutei Tel – Aviv – Timişoara, cu două frecvenţe pe săptămână, în fiecare luni şi vineri. Pasagerii WIZZ dornici să descopere această destinaţie populară de vacanţă îşi pot rezerva deja bilete pe wizzair.com, de la doar 149 de lei**.”

Daniel Idolu, directorul Aeroportului Internaţional Traian Vuia din Timişoara: „Suntem solidari în a ne bucura împreună cu Wizz Air pentru sărbătorirea evenimentului de a consemna cei 4 milioane de pasageri transportaţi la/de la Aeroportul Internaţional Timişoara. Parteneriatul nostru, care deja are o vechime de 9 ani, se consolidează continuu, astfel încât am ajuns, în luna octombrie 2017 la 4 milioane de pasageri transportaţi doar de compania aeriană Wizz Air. Astăzi, compania operează zboruri spre şi dinspre 15 destinaţii, urmând ca de la finele acestei luni, din 30 octombrie, să adăugăm a 16-a destinaţie disponibilă direct din Timişoara, Tel Aviv. Le doresc partenerilor noştri mult succes în Timişoara, să ne bucurăm împreună cât mai des pentru deschiderea unor noi destinaţii şi cifre crescute de trafic!”

Wizz Air este cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, care operează o flotă de 85 de aeronave Airbus A320 şi A321 şi oferă mai mult de 500 de rute de la 28 de baze, ce asigură conexiunea între 143 de destinaţii din 43 de ţări. La Wizz Air o echipă de peste 3.300 de profesionişti în aviaţie livrează servicii superioare şi tarife foarte scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 23,8 milioane de pasageri în anul fiscal ce s-a încheiat în 31 martie 2017. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ și este inclusă în calculul indicilor FTSE 250 și FTSE All-Shares. Wizz Air este membră a Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), companie de referință la nivel global în ceea ce privește recunoașterea siguranței companiilor aeriene. Wizz Air a fost aleasă recent “Value Airline of the Year 2016” de editorii Air Transport World, una dintre cele mai importante reviste de aviație dar şi “Low Cost Airline of the Year” de către Centrul pentru aviaţie (CAPA), furnizor important de informaţii şi analize despre industria aeronautică.

AL PRESS

