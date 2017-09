Ziua porţilor deschise la Asociaţia FOA

Am primit din partea Asociației FOA următorul comunicat:

„Şcoala înseamnă profesori şi elevi, o locaţie, multă dedicaţie şi susţinere. Atunci când lipseşte unul dintre aceste ingrediente magice încetăm să mai existăm.

În mod oficial, din 1.09.2017, Şcoala de Arte este închisă pentru renovări capitale. Din această cauză, majoritatea profesorilor care sunt şi în asociaţia FOA, îşi vor continua cursurile şi în acest an şcolar, dar într-o altă locaţie.

Din respect pentru cursanţii, părinţii şi tradiţia acestui oraş am hotărât să continuăm tot ce am construit şi consolidat în aceşti ani. Acum 2 ani când am înfiinţat FOA, acesta era sloganul nostru: Din dragoste pentru Artă, educaţie, creativitate şi copii, din dorinţa de a face ceva inedit, cu experienţa unei echipe de profesori talentaţi am creeat FOA.

Ne dorim să continuăm aceste activităţi minunate prin care copiii şi adulţii să–şi descopere şi să-și dezvolte abilităţile, talentul şi, de ce nu, chiar o meserie, un hobby şi un mod constructiv de a-şi petrece timpul liber. Ne dorim ca împreună să creăm un viitor artistic şi cultural în acest oraş.

Vă invităm în 2 octombrie 2017 în noua locaţie str. Magnoliei, nr.7, de la orele 18:00, să participaţi la ziua porţilor deschise, unde vă vom oferi toate informaţiile necesare.

Vă mulţumim şi vă aşteptăm cu drag!”

