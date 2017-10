Gigantul american Amazon vrea să cumpere Carrefour

Gigantul american Amazon vrea să cumpere retailerul Carrefour, într-o încercare de a-și crește prezența în Europa. Valoarea de piață a Carrefour este de 13 miliarde de euro, mult sub valoarea Amazon, de aproape 400 de miliarde de euro. Gigantul francez de hipermarketuri ar putea fi exact ce are nevoie Amazon pentru a crește pe piața europeană a mâncării, una dintre cele mai mari din lume.

Carrefour are o rețea extrem de vastă de magazine în Europa, o regiune unde 95% din mâncare se cumpără în magazinele fizice. După anunț, acțiunile Carrefour s-au tranzacționat în creștere cu 4,12%, la 17,20 de euro/titlu.

Într-o notă publicată de analiștii de la Societe Generale, Carrefour ar fi printre țintele potențiale din Europa, alături de rețelele franceze Casino sau Briton Morrisson.

Gigantul de e-commerce Amazon a anunțat în iunie achiziția Whole Foods Market, cea mai mare rețea de retail de mâncare organică și naturală din SUA, pentru 13,7 miliarde de dolari.

Deal-ul a reprezentat o premieră pentru Amazon, fiind pentru prima dată când retailerul investește într-o rețea tradițională de retail. Astfel, un gigant al e-commerce-ului se întoarce la originile comerțului desfășurat în mod clasic în magazine tradiționale.

Whole Foods, o companie din Austin, Texas, a crescut exponențial în ultimii 20 de ani, în condițiile în care consumatorii caută din ce în ce mai mult să se hrănească sănătos.

Este cea mai mare achiziție a Amazon din 2014 încoace, de la achiziția serviciului video Twitch pentru 970 de milioane de dolari. Prețul acțiunii a crescut cu 27% ca urmare a anunțului de achiziție, până la 42 de dolari.

Compania Whole Foods are venituri de circa 15 miliarde de dolari pe an și peste 400 de magazine în Statele Unite.

AL PRESS

Apreciază: Apreciere Se încarcă...